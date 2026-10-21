El Ayuntamiento de La Nucía impulsa un “Proyecto Municipal de Alfabetización Educativa en Inteligencia Artificial” con el objetivo de que alumnado, profesorado y familias dispongan de conocimientos y criterios para utilizar estas herramientas de forma educativa, crítica y responsable.

Esta mañana en la Seu Universitària de La Nucía se ha presentado este “Proyecto de Alfabetización Educativa en IA” con la presencia de Miguel Ángel Lafuente, Director CEFIRE IA, Rosabel Roig, vicerrectora de la UA y directora de la Cátedra UNESCO, Vicent Martines, director de la Seu Universitària, Ana Belén Martínez, técnica Municipal coordinadora del proyecto, Pedro Lloret, concejal de Seu Universitària y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

En este proyecto en el que se ha implicado toda la comunidad educativa de La Nucía participan la Universidad de Alicante, Seu Universitària La Nucia, la cátedra UNESCO, el CEFIRE y el CEFIRE de IA, las AMPAS de CEIP Sant Rafael, CEIP La Muixara e Instituto y las concejalías de Educación y Cultura. Desde el Ayuntamiento de La Nucía se impulsa la intervención y desde la Seu Universitària se coordina la conexión entre las necesidades locales y los recursos de las instituciones participantes.

La pertinencia del proyecto se ve reforzada por los resultados de PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) 2025 de la Unión Europea, que ponen de relieve la importancia de aprender a evaluar la información, desarrollar el pensamiento crítico y disponer de formación para utilizar la IA en el aprendizaje.

Bernabé Cano felicitó a todas las personas que han trabajado en este pionero “Proyecto de Alfabetización Educativa en IA” y agradeció a toda la comunidad educativa por sumarse a él. “La IA es una realidad y tenemos que aprender a convivir con ella, conocerla e incorporarla a todos los ámbitos, como la educación. Para ello tenemos que formarnos, para tener criterios, para saber cómo y cuándo utilizarla. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este trabajo y a toda la comunidad educativa de La Nucía por su implicación y colaboración. Como siempre decimos invertir en educación es invertir en el futuro, y si es en un proyecto con IA, aún más” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

El proyecto nace de una investigación previa sobre la realidad educativa de La Nucía, basada en el análisis de programas transversales y el diálogo con docentes, alumnado y familias. Desarrollada como Trabajo de Fin de Máster, con tutorización y revisión de la Universidad de Alicante y aportaciones de la Cátedra UNESCO y el CEFIRE, esta investigación se ha convertido en una intervención municipal adaptada a las necesidades detectadas.