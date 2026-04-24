El níspero de Callosa refuerza su proyección internacional con una campaña que apunta a los 10 millones de kilos

El níspero de Callosa d’en Sarrià podría alcanzar entre un 12,5% y un 42,8% más de producción respecto al año pasado.

El concejal de Agricultura, Rafael Gregori, ha valorado positivamente el desarrollo de la campaña este año, destacando especialmente el impulso de las exportaciones al mercado internacional. "Alrededor del 70% del níspero de Callosa se exporta, principalmente a países europeos como Italia, Francia o Portugal, además de otros mercados internacionales como Emiratos Árabes, Canadá o Estados Unidos" señala el edil.

Por su parte el diputado autonómico, José Ramón González de Zárate ha puesto en valor, la importancia del sector agrícola en la comarca de la Marina Baixa y en la Comunitat Valenciana". Ha destacado, el compromiso institucional con los agricultores mediante medidas de apoyo como la reducción de cargas administrativas, inversiones en modernización del sector y ayudas específicas frente a la sequía".

Por su parte, Manuel Pérez Fenoll ha destacado la calidad del níspero de Callosa como un producto “espectacular, reconocido tanto a nivel nacional como internacional, y fundamental para el sustento de numerosas familias del municipio".

El níspero de Callosa d’en Sarrià cuenta con el reconocimiento de Denominación de Origen Protegida desde 1992, un sello que consolida el fruto como uno de los productos agrícolas más emblemáticos de la Comunitat Valenciana y un referente en Europa.