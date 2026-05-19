Municipios de la Marina Baixa recogen las Banderas Azules que distinguirán sus playas durante la temporada 2026-2027

L’Alfàs del Pi refuerza este año su liderazgo ambiental con un total de ocho distinciones azules. El municipio ha renovado la Bandera Azul para la playa del Racó de l’Albir y mantiene además seis reconocimientos como Centros Azules. Entre ellos destacan el Centro de Interpretación Faro de l’Albir, el CIPM Los Carrascos, el Centro de Interpretación Medioambiental La Antigua Cantera, el CEA Carabineros, el Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir y el Espai Cultural Escoles Velles, todos ellos referentes en divulgación ambiental, patrimonial y cultural.

A estas distinciones se suma el Sendero Azul del camino al Faro de l’Albir, reconocido además este año como el Mejor Sendero Azul de España.

Por su parte, Villajoyosa lidera este año el número de Banderas Azules en la Marina Baixa con un total de seis playas distinguidas. A ellas se añaden también las Banderas Azules otorgadas a los senderos de la Colada de la Costa y la Volta al Cantal.

En el caso de Benidorm, las playas de Levante y Poniente volverán a lucir este distintivo.

Altea también gana protagonismo este año tras recuperar la Bandera Azul para la playa de l’Espigó, alcanzando así por primera vez cuatro distintivos: Cap Blanch, el Bol, la Roda y l’Espigó.

Asimismo, han sido distinguidos con Bandera Azul varios clubes náuticos de la comarca, entre ellos los de Villajoyosa, Benidorm y Altea, además de Marina Greenwich.