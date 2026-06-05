Mejoran la seguridad y la accesibilidad de Les Fonts de l’Algar ante la llegada del verano

Con el objetivo de garantizar una experiencia segura, cómoda y respetuosa con el entorno, el Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià ha reforzado los servicios de socorrismo, seguridad, mantenimiento y atención al visitante. Actualmente, el paraje cuenta con una plantilla de 20 personas destinadas a diferentes áreas operativas, de las que ocho se encargan de las labores permanentes de mantenimiento y conservación.

El dispositivo especial de verano comenzará este fin de semana con la incorporación del servicio de socorrismo, que se verá reforzado a partir del próximo 15 de junio junto al operativo de vigilancia y seguridad, integrado por vigilantes y auxiliares.

Además, durante las próximas semanas se ampliarán los recursos destinados a la conservación y mantenimiento del espacio natural para afrontar el incremento de visitantes previsto durante el verano que se mantendrán hasta el 15 de septiembre.

Entre las actuaciones realizadas destacan diversas mejoras en accesibilidad y seguridad a lo largo del recorrido. Se han renovado barandillas y elementos de protección para ofrecer un tránsito más cómodo y seguro a los visitantes, manteniendo siempre la integración paisajística de las infraestructuras dentro del entorno natural.

Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones específicas en la zona del Toll Blau, una de las pozas más emblemáticas de Les Fonts de l'Algar. Este espacio, situado en la parte alta del recorrido, cerca de la cascada de la Caldera, es el único punto habilitado para la práctica de saltos desde roca a sus aguas cristalinas, por lo que se han reforzado las medidas de seguridad, sombras y señalización para garantizar un uso responsable de la instalación.

El concejal de Turismo de Callosa d'en Sarrià, Rafael Gregori, ha destacado que el paraje afronta la temporada "con todo preparado y previsto para recibir a los visitantes en las mejores condiciones".

"Hemos mejorado aspectos de accesibilidad, renovado algunas barandillas y reforzado los servicios para que el visitante tenga una experiencia más cómoda y segura. A partir de este fin de semana ya comenzamos con los servicios de socorrismo y desde mediados de junio reforzaremos tanto la seguridad como la vigilancia del paraje", ha señalado.

Gregori ha recordado además la importancia de preservar este espacio natural. "Pedimos a todos los visitantes que respeten el entorno, hagan un uso responsable de las instalaciones y colaboren en el cuidado de este paraje único para que todos podamos seguir disfrutándolo", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Callosa d'en Sarrià, Andrés Molina, ha subrayado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para seguir mejorando la seguridad y la calidad de la experiencia turística.

"Hemos realizado una importante apuesta por la seguridad, como viene siendo habitual en nuestro municipio. Queremos que todas las personas que nos visitan disfruten, se sientan seguras y quieran volver. Les Fonts de l'Algar son una auténtica joya natural y entre todos debemos contribuir a conservarla", ha manifestado.

El alcalde también ha querido agradecer la colaboración ciudadana para mantener el paraje en las mejores condiciones posibles. "Nosotros trabajamos cada día en su conservación, pero es fundamental la implicación de quienes nos visitan. Si queremos seguir encontrando este espacio tan bonito como hoy, debemos cuidarlo entre todos", ha añadido.