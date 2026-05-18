Más de 2.000 personas se concentran en l’Alfàs del Pi para celebrar el Día Nacional de Noruega

Más de 2.000 personas se echan a la calle, cada 17 de mayo, para celebrar el Día Nacional de Noruega en la localidad alicantina de l’Alfàs del Pi, conocida como la ‘Lille Norge’ (pequeña Noruega), por la importancia de este colectivo en la municipio, donde reside la colonia más numerosa fuera de su país, junto a Londres.

Este año, debido a las obras de remodelación del Casco Histórico, ha cambiado el recorrido del tradicional pasacalles, presidido por autoridades y representantes del Comité Organizador de la programación del 17 de mayo.

L’Alfàs se vuelca un año más con el Día Nacional de Noruega | Onda Cero Marina Baixa

El Día Nacional de Noruega se ha consolidado así como una de las grandes citas culturales y sociales del calendario festivo local, ejemplo de integración y convivencia entre diferentes nacionalidades en un municipio que cuenta con residentes procedentes de más de un centenar de países.

La jornada arrancó con el tradicional izado de la bandera en las instituciones noruegas del municipio, seguido del ya emblemático pasacalles por las calles de la localidad. La programación continuó con diversas actuaciones musicales y folklóricas.

Durante su intervención institucional, el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha destacado el valor simbólico y emocional de esta celebración para el municipio, “al formar parte de nuestra identidad. El 50 % de residentes en l’Alfàs, poco más de 22.000 personas, son procedentes de otros países”, ha querido recalcar. “Convivimos 100 nacionalidades diferentes y una de las más importantes, junto a holandeses y británicos son Noruegos”. Arques ha subrayado además la importancia de preservar valores como la libertad, la democracia y la solidaridad en el actual contexto internacional.