Más de 11.300 niños y adolescentes regresan mañana a las aulas de colegios e institutos de Benidorm

Más de 11.300 niños y adolescentes de Benidorm regresan mañana a las aulas de colegios e institutos públicos, concertados y privados de la ciudad en el arranque del curso académico 2026-2027, que se extenderá desde este 9 de septiembre al 18 de junio de 2027. De ellos, cerca de 1.700 lo harán en el segundo ciclo de Educación Infantil; más de 4.000 en Educación Primaria; 3.000 en Educación Secundaria Obligatoria y alrededor de 2.700 en Bachillerato, Ciclos Formativos de grado básico, medio y superior, que se imparten en los catorce colegios y cinco institutos sostenidos con fondos públicos y un centro privado, según ha detallado la concejal de Educación, Maite Moreno, quien ha deseado públicamente un feliz inicio de curso a alumnado, docentes y familias.

Entre todos estos menores, algo más de 500 alumnos de 3 años se incorporan al sistema educativo en el segundo ciclo de Infantil, además de otros 90 niños y niñas de 2 años que lo harán en alguna de las aulas de P2 habilitadas en cinco colegios de la localidad: los CEIP Serra d’Aitana, Mestre Gaspar López, Vasco Núñez de Balboa, Puig Campana y La Cala. Asimismo, cabe destacar el “destacado incremento de alumnado” registrado en la ciudad para este curso, que ha llevado a la Conselleria de Educación a habilitar hasta un total de seis unidades adicionales de Primaria en cuatro colegios públicos de la ciudad, el Ausiàs March, Serra Gelada, Serra d’Aitana y Gabriel Miró, ante el imparable crecimiento de la matrícula registrado, ha trasladado la edil.

Dentro de las novedades de cara a este curso académico, Moreno también ha recordado la puesta en marcha de dos nuevas aulas UECO –unidad específica en centro ordinario– para favorecer la integración educativa de alumnado con necesidades específicas en los colegios Puig Campana y Miguel Hernández. Con ellas, la ciudad eleva a un total de ocho las aulas UECO disponibles en centros públicos de Primaria y Secundaria, de las cuales cuatro están en los CEIP El Murtal, Mestre Gaspar López, Ausiàs March y Gabriel Miró; una de Secundaria en el instituto Mediterrània, así como el programa educativo de integración que funciona en el IES Beatriu Fajardo de Mendoza.

Rehabilitación integral del Ausiàs March

A lo largo de los próximos días, prácticamente en paralelo al inicio del curso escolar, van a dar inicio las obras de rehabilitación integral de colegio público de Educación Infantil y Primaria Ausiàs March, adjudicadas este agosto por el Ayuntamiento un presupuesto de algo más de 2,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. La concejal de Educación ha explicado que, tal y como ya “se acordó con el consejo escolar y el claustro del centro, para ejecutar los trabajos se va a fijar un calendario que permita compatibilizar estas obras con la actividad lectiva del centro”. Moreno ha detallado que “la pasada semana se convocó para el próximo jueves 17 de septiembre una reunión con técnicos municipales, comunidad educativa y empresa concesionaria” para abordar este asunto.

Moreno ha recordado que el proyecto prevé actuar en este centro a todos los niveles y en todas las dependencias, espacios y sistemas del edificio, tanto en el bloque de Educación Infantil como en la zona de Primaria, con actuaciones que van desde la mejora de la estructura a la climatización de espacios, mejoras de accesibilidad, renovación de la instalación eléctrica y las telecomunicaciones y mejoras en patios y zonas deportivas, entre otras.

Ayudas educativas

Siguiendo la dinámica de años anteriores, el Ayuntamiento de Benidorm ha lanzado ya distintas ayudas para colaborar con las familias y aminorar los gastos que para muchos hogares supone la ‘vuelta al cole’, unas ayudas que van a “suponer una inversión total superior a los 750.000 euros en ayudas directas a los empadronados y empadronadas en Benidorm”, ha explicado Moreno. Una de ellas es las que tiene que ver con la compra de material escolar en segundo ciclo de Educación Infantil, para lo que el Consistorio destina un total de 70.000 euros. La concejal ha recordado que el pasado año fueron un total de 1.006 los menores de 3 a 5 años que recibieron estas ayudas por valor de 63 euros por alumno y que, hasta la fecha, Educación ya ha aprobado 830 ayudas individuales por cuantía de 52.290 euros. No obstante, “el plazo de solicitud continúa abierto hasta el 30 de septiembre, por lo que las familias todavía pueden optar a las mismas”, ha agregado Moreno. La previsión municipal es superar, nuevamente, el millar de beneficiarios.

Igualmente, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado ya una partida de 175.000 euros para subvencionar el transporte escolar al alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria del complejo Salt de l’Aigua, donde se ubican los colegios públicos Mestre Gaspar López y Gabriel Miró y los institutos Pere Maria Orts i Bosch, Bernat de Sarrià, L’Almadrava y Beatriu Fajardo, así como a los estudiantes del IES Mediterrània. Unas ayudas que el Ayuntamiento extiende también a alumnos y alumnas de enseñanzas postobligatoria y que complementan a las que concede la Generalitat Valenciana. La concejal ha explicado que esta partida “se ha incrementado este año de 159.000 a 175.000 euros debido al incremento de alumnado que estamos registrando en todos los niveles educativos” y ha explicado que con estas ayudas, que el curso pasado llegaron a más de 750 estudiantes, “se cubre el 100% del coste del servicio para la totalidad del alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria, que viaja de forma gratuita, y una parte del precio para el alumnado de Secundaria, Bachillerato y FP, que han de tramitar la solicitud en el Ayuntamiento”.

A estas ayudas se suman también las destinadas a costear parte de los tratamientos piscopedagógicos de alumnos con alguna necesidad especial o con problemas o trastornos de conducta o de aprendizaje, que pueden alcanzar los 2.000 euros por menor y de las que el pasado curso se beneficiaron casi un centenar de niños y niñas, con una inversión municipal de 100.135 euros; así como las destinadas a costear el refuerzo educativo de alumnado de Primaria y Secundaria con bajos resultados académicos, que el pasado curso llegaron a un total de 281 menores, con un importe total de 84.300 euros.

Maite Moreno ha manifestado que “somos conscientes del esfuerzo económico que para muchas familias representa la ‘vuelta al cole’, de ahí que desde el Ayuntamiento reservemos una importante partida económica para apoyar cada año a los hogares, tanto al inicio del curso como el resto del año”. Como ejemplos, Moreno ha indicado que también se destinan fondos a “subvencionar el transporte universitario, al alumnado que se va de Erasmus y a otros programas fuera del ámbito lectivo, pero que también ayudan mucho a las familias, como la Escuela de Verano”. Asimismo, la edil ha reiterado el “compromiso firme de seguir trabajando para que la educación sea una oportunidad accesible y en igualdad para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad”.

Obras de mantenimiento y mejora

Por último, la concejal ha recordado que a lo largo del verano el Consistorio benidormense ha ejecutado distintos trabajos de mantenimiento y mejora en diez centros educativos de la localidad, con una inversión de 150.000 euros. Las principales mejoras se centran en la accesibilidad, electricidad, fontanería, instalaciones de gas, carpintería, pintura, comedores escolares y patios. Además, dentro de ese presupuesto de inversión, se han destinado unos 48.000 euros en tres actuaciones de creación de zonas de sombra, a las que se suman también labores de poda y jardinería, tanto en los patios como en el entorno de los centros escolares.