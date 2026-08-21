Más de 1.000 festeros participan en la tradicional “arreplegà de barraques» que marca el inicio de las Fiestas Patronales de Finestrat

La programación festera se llena de actos llenos de devoción como la bajada del Cristo desde la Ermita y la ofrenda floral a los patrones

Finestrat ha dado el pistoletazo de salida a sus Fiestas Patronales 2026 en honor a Sant Bertomeu y el Santíssim Crist del Remei con “La Vespra», jornada en la que la música, la alegría y la participación de vecinos y visitantes han protagonizado este primer día de celebraciones, que se prolongarán hasta el próximo lunes, 24 de agosto, día de Sant Bertomeu.

Después del pasacalles matinal de la Comissió de Festes por la Cala de Finestrat, anunciando el inicio de las fiestas y el posterior volteo de campanas en la Iglesia Sant Bertomeu, comenzaron este jueves las celebraciones patronales.

Uno de los platos fuertes de la programación: la tradicional arrepleglà de barracas, una auténtica fiesta en la que la música, el color y las ganas de celebrar fueron llamando a cada barraca para sumarla a un multitudinario pasacalles. Una a una, cerca de 60, fueron incorporándose a la comitiva hasta convertir las calles del casco histórico en el gran escenario del inicio de las fiestas.

Este multitudinaria “arreplegà» con más de 1.000 festeros y festeras, culminó en la Plaça de la Unió Europea donde tomó la palabra la concejala de Fiestas, Sara Llorca y la Alcaldesa, Nati Algado, quien puso en valor el trabajo realizado durante el último año por la Comisión de Fiestas La Xirimbela, destacando su implicación y dedicación para hacer posible una programación que mantiene vivas las tradiciones de Finestrat. “Quiero agradecer de corazón a la Comisión de Fiestas todo el esfuerzo, la ilusión y las horas de trabajo que hay detrás de cada acto. Las fiestas son posibles gracias a muchas personas que trabajan durante meses para que Finestrat pueda disfrutar de unos días tan importantes para nuestra identidad y nuestras tradiciones”, ha señalado Algado.

La alcaldesa animó a vecinos, familias y visitantes a participar activamente en las fiestas y a acercarse a Finestrat durante estos días para disfrutar de su ambiente, su gastronomía, sus tradiciones. “Invitamos a todo el mundo a venir a Finestrat, a compartir nuestras fiestas y a vivirlas con nosotros. Queremos que nuestras calles sean un punto de encuentro y que quienes nos visiten se sientan también parte de esta celebración”, ha añadido.

Por su parte, la Comissió de Festes La Xirimbela sorprendió con un innovador montaje audiovisual de vídeo mapping sobre la fachada de la Llar y con un pregón grabado previamente, en el que todas las componentes tomaban la palabra, alternando con temas musicales tan conocidos como “Superestrella», “Viva la Vida» o “La manta al coll».

La primera jornada festiva culmina esta noche, a partir de las 23:30 horas, con la Gran Macrofiesta Vértigo, también en la Plaça de la Unió Europea

Las Fiestas Patronales continuarán hoy, viernes 21 de agosto, con uno de sus días grandes: el Día del Santíssim Crist del Remei. y uno de los actos más emotivos de las fiestas: la tradicional bajada del Santísimo Cristo del Remedio desde la Ermita hasta la Iglesia parroquial de Sant Bertomeu donde permanecerá durante los 4 días de fiestas. Allí, a partir de las 12:00 horas, se oficiará la misa cantada por la Agrupació Coral de Finestrat. También habrá pasacalles, bandeta, gastronomía, sorpresas como la Fiesta que tiene preparada La Xirimbela a partir de las 16:30 horas en la Plaça de la Unió Europea (se recomienda acudir con gafas, casco, sombrero, disfraz o ropa vieja para disfrutar de esta propuesta festiva).

Y uno de los momentos más destacados de la jornada llegan a las 20:00 horas con la Ofrenda de Flores, que partirá desde la Glorieta hasta la Iglesia. La programación del viernes concluirá a medianoche con la actuación de la Orquesta Titánic, en la Plaça de la Unió Europea. Con esta programación, Finestrat continúa hasta el lunes 24 con sus Fiestas Patronales que mantienen como protagonistas sus tradiciones y, especialmente, la participación de vecinos, vecinas, barracas y visitantes en las diferentes actividades programadas.