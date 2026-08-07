Más de 100 promesas de toda España en el Campus de Boxeo en La Nucía

El Combat Sport Center La Nucía acoge durante toda esta semana el Campus de Boxeo donde más de 100 participantes procedentes de toda España. Se trata de una actividad organizada por la Real Federación Española de Boxeo dentro de su “Plan Nacional de Tecnificación Deportiva” 2026. Durante cinco días estas jóvenes promesas entrenan, aprenden técnica, teoría y conviven en La Nucía Ciudad del Deporte, rodo ello acompañados por entrenadores y personal técnico de la federación.

Sergio Villalba, concejal de Deportes visitó uno de los entrenamientos en el Combat Sports Center acompañado por Felipe Martínez presidente de la Real Federación Española de Boxeo.

Entrenamientos y convivencia

El Combat Sport Center La Nucía se ha convertido durante cinco días (del 3 al 7 de agosto) en el lugar de entrenamiento de más de 100 jóvenes promesas provenientes de todas las comunidades autónomas de España. Tod@s ell@s trabajan junto a los técnicos y preparadores de la federación española en diferentes aspectos relacionados con la práctica del boxeo, combinando técnica y táctica, con ejercicios de golpeo, desplazamientos, esquivas, bloqueos, defensa…También se ha incidido en la preparación física o contenidos teóricos y valores como como la disciplina, el esfuerzo, el compañerismo, el respeto y la superación personal. Además, en estos 5 días también ha habido espacio para realizar actividades de convivencia y lúdicas para el entretenimiento de los participantes.

Este campus estival es una actividad promovida por la Real Federación Española de Boxeo dentro de su “Plan Nacional de Tecnificación Deportiva” 2026.