9 d’Octubre

La Marina Baixa se prepara para celebrar el 9 d’Octubre con homenajes, cultura y tradiciones

Villajoyosa, l’Alfàs del Pi, Callosa d’en Sarrià y Finestrat ultiman sus actos conmemorativos del 9 d’Octubre

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La Marina Baixa se prepara para celebrar el 9 d’Octubre con homenajes, cultura y tradiciones
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Felipe Orts y Vicenta Climent ‘Vicenta El Moro’, reconocidos por su trayectoria y su vínculo con Villajoyosa

Orts será reconocido por su trayectoria deportiva en el ciclocross. Es ocho veces campeón de España en categoría élite y ha sido subcampeón del mundo sub-23 y de Europa en categoría élite. Por su parte, Vicenta Climent recibirá el reconocimiento por su trayectoria vinculada a las tradiciones y oficios de Villajoyosa, especialmente la cocina tradicional y los sectores pesquero, del turrón y del chocolate. Los galardones se entregarán durante el acto institucional del 9 d’Octubre en la finca de la Barbera dels Aragonés. La jornada comenzará a las once de la mañana con una procesión cívica desde la plaza Castelar hasta la Barbera. Después se celebrará el acto institucional, con actuaciones de grupos de danzas y música, y finalizará con una mascletà.

L’Alfàs prepara más de una semana de actividades para celebrar el 9 d’Octubre

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha presentado la programación conmemorativa del Día de la Comunitat Valenciana, que se desarrollará entre el 2 y el 11 de octubre. La agenda incluye exposiciones, presentaciones literarias, rutas, juegos populares, gastronomía y actuaciones musicales. Entre las actividades destaca el concurso de pebrereta, el sopar de cabasset y la actuación de la Bandeta La Lira, además de propuestas familiares durante el 9 d’Octubre. La programación comenzará el 2 de octubre con la exposición ‘Dibuixa el 9 d’Octubre’, con trabajos del alumnado de los centros educativos del municipio.

Callosa d’en Sarrià adelanta al día 1 los actos del 9 d’Octubre para homenajear a Francisco Galiana Blanquer

Adelantando su celebración habitual para evitar su coincidencia con las fiestas de Moros y Cristianos del municipio que se ceñlebran del 10 al13 de octubre y facilitar la participación de vecinos y visitantes en ambas celebraciones.

La programación tendrá como acto central el pleno institucional con motivo del 9 d’Octubre, durante el cual se rendirá homenaje a Francisco Galiana Blanquer, de la empresa Hermanos Galiana, en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la memoria gráfica de Callosa d’en Sarrià. La jornada culminará con la inauguración de la exposición fotográfica Una imatge, un record, una muestra dedicada al homenajeado que permitirá acercarse a su legado y recuperar imágenes vinculadas a la historia, el paisaje y la identidad del municipio. La programación conmemorativa continuará el viernes 2 de octubre, a las 18:00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal L’Espill, con la actividad infantil De Jaumet a Jaume I. Esta propuesta acercará a los más pequeños la figura histórica de Jaume I mediante una actividad de narración adaptada al público infantil, completando así una programación que combina memoria histórica, cultura, patrimonio y participación ciudadana.

Finestrat concederá el Escudo de Oro del municipio a José Vicente Algado Climent el próximo 9 de octubre. La distinción supone un reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con el municipio, en un acto que tendrá lugar con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana.

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