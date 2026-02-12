La Marina Baixa una de las comarcas de la provincia más afectadas por el temporal de Viento

El Consorcio provincial de Bomberos ha emitido un parte esta mañana de jueves en el que ha dado a conocer que en la Marina Baixa han intervenido por fuertes vientos un total de 23 incidencias.

Por municipios destacan con 9 intervenciones en La Nucia, y con 5 Benidorm, y con 4 intervenciones Alfaz del Pi dentro de la comarca.

Las intervenciones están siendo principalmente por elementos sueltos en tejados y techos, placas solares caídas o con riesgo de caída, árboles caídos o con riesgo de caer a la vía, postes y cables del tendido eléctrico como elementos urbanos movidos por el fuerte viento. No nos constan graves incidencias o heridos.

Desde Finestrat y Villajoyosa se ha informado que, siendo la situación local de vientos muy fuertes, Alerta Amarilla, se han cerrado parques jardines e instalaciones deportivas, así como cese de actividades lectivas en exterior y deportivas al aire libre. Se mantiene la actividad lectiva en los Centros Educativos con la suspensión de recreos en los patios. En Alfaz del Pi de momento están los Parques El Pla y Eucaliptos.