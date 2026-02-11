3.000 personas disfrutaron ayer de la primera semifinal del Benidorm Fest

Anoche, nueve artistas actuaron en la primera semifinal y seis de ellos lograron el pase a la gran final, donde competirán por la Sirenita de Oro y un premio de 150.000 euros.

Además del espectáculo celebrado en el Palau d’Esports L’Illa, también abrió sus puertas la Fan Zone, ubicada en la plaza de Sus Majestades los Reyes de España. El espacio cuenta con una docena de foodtrucks y un escenario con actuaciones especiales durante toda la semana. La programación paralela continúa hoy a las seis de la tarde con una fiesta del EuroClub, que contará con artistas invitados y participantes de otras ediciones del certamen.

El alcalde de Benidorm visitó el recinto junto a la consellera de Industria y Turismo, Marian Cano, para conocer de primera mano los preparativos y el desarrollo del evento.

Además, Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat muestra su respaldo al festival y defiende su continuidad en la ciudad. “Yo soy un defensor del Benidorm Fest. Creo que una ciudad turística a nivel mundial como Benidorm merece tener inversiones tan importantes como el Benidorm Fest”, afirma.