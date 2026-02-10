Patrimonio

Más de 220.000 euros para la nueva iluminación led en las murallas del casco histórico de Villajoyosa

El proyecto corresponde a la actuación número 6 del PSTD, Plan de Sostenibilidad Turística en Destino

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa instalará nueva iluminación led en las murallas del casco histórico

El proyecto tiene una inversión de 221.406,15 euros y se realizará en tres meses y esta actuación permitirá contar con un alumbrado sostenible además de ahorrar en el consumo energético y realzar visualmente las murallas. Escuchamos a Pedro Ramis, concejal de Urbanismo de Villajoyosa

La inversión contempla la instalación de un sistema de iluminación exterior eficiente y respetuoso con el entorno patrimonial, que permitirá mejorar la percepción urbana del conjunto histórico y contribuir a un uso más sostenible de la energía.

