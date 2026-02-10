Más de 220.000 euros para la nueva iluminación led en las murallas del casco histórico de Villajoyosa

Villajoyosa instalará nueva iluminación led en las murallas del casco histórico

El proyecto tiene una inversión de 221.406,15 euros y se realizará en tres meses y esta actuación permitirá contar con un alumbrado sostenible además de ahorrar en el consumo energético y realzar visualmente las murallas. Escuchamos a Pedro Ramis, concejal de Urbanismo de Villajoyosa

La inversión contempla la instalación de un sistema de iluminación exterior eficiente y respetuoso con el entorno patrimonial, que permitirá mejorar la percepción urbana del conjunto histórico y contribuir a un uso más sostenible de la energía.