L’Alfàs del Pi y Villena abren una nueva etapa de colaboración turística

Ambos consistorios suscriben un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la difusión, el desarrollo y la puesta en valor de sus respectivos recursos y atractivos turísticos.

Este acuerdo institucional permitirá establecer líneas de trabajo conjuntas orientadas a reforzar la promoción turística de ambos municipios, fomentando el intercambio de experiencias, la creación de sinergias y la puesta en marcha de acciones coordinadas que contribuyan a aumentar su visibilidad y competitividad como destinos.

A través de este convenio, ambos ayuntamientos se comprometen a colaborar en iniciativas de promoción, campañas conjuntas y actividades que favorezcan el conocimiento mutuo de su patrimonio cultural, histórico y natural, apostando por un modelo de turismo sostenible y de calidad.

La colaboración entre l’Alfàs del Pi y Villena busca, además, diversificar la oferta turística y atraer a nuevos visitantes, aprovechando la complementariedad de sus recursos. Mientras l’Alfàs del Pi destaca por su oferta vinculada al turismo residencial, saludable e internacional y su entorno litoral, Villena cuenta con un importante patrimonio histórico y cultural, con enclaves de gran valor.

Con esta iniciativa, ambos municipios refuerzan su compromiso con el desarrollo turístico y la cooperación institucional como herramientas clave para dinamizar la economía local y potenciar su proyección tanto a nivel autonómico como nacional.