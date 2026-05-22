L’Alfàs del Pi refuerza el reciclaje con 24 nuevos contenedores para aceite y ropa usada

El Consorci Mare, entidad responsable del tratamiento de residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, continúa ampliando su prueba piloto de recogida consorciada de aceite doméstico usado y textil. En l’Alfàs del Pi ya se han instalado un total de 24 nuevos contenedores: 10 destinados a la recogida de ropa y textil usado y 14 para aceite doméstico, una red que próximamente se ampliará con seis nuevos puntos de recogida.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar a la ciudadanía la correcta separación de residuos y avanzar hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, reduciendo además la cantidad de residuos que terminan en vertedero.

L’Alfàs del Pi incorpora 24 nuevos contenedores para reciclar aceite doméstico y textil usado | Onda Cero Marina Baixa

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, ha destacado la importancia de esta actuación. “Gracias a este convenio, damos un nuevo servicio a los ciudadanos de Alfàs y sus visitantes, ayudando a los vecinos a separar mejor en casa y así reducir el rechazo que llevamos a vertedero”, ha señalado. Además, ha querido subrayar “la colaboración de todos los municipios de todos los colores políticos que nos están permitiendo avanzar juntos hacia la sostenibilidad”.

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Toni Such, ha valorado positivamente la implantación de estos nuevos contenedores, destacando que “esta actuación mejora los servicios medioambientales del municipio y facilita a residentes y visitantes nuevas herramientas para reciclar correctamente residuos que hasta ahora resultaban más difíciles de gestionar”. Asimismo, ha animado a la ciudadanía “a hacer uso responsable de estos puntos de recogida y seguir avanzando entre todos hacia un municipio más limpio y sostenible”.

El Consorci Mare ha habilitado además un teléfono de incidencias para comunicar cualquier problema relacionado con los nuevos contenedores: 958 43 71 06.