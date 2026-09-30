L’Alfàs del Pi pone en valor su liderazgo europeo en Centros Azules en el Congreso Bandera Azul

L’Alfàs del Pi ha participado hoy en el III Congreso Internacional Bandera Azul, que se celebra hasta el 2 de octubre en Islantilla (Huelva), como ejemplo de buenas prácticas en el desarrollo del proyecto Centros Azules, compartiendo con representantes de otros municipios y profesionales del sector su experiencia en materia de educación ambiental y divulgación.

El concejal de Turismo, Playas y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha intervenido en el encuentro para presentar el modelo desarrollado por l’Alfàs del Pi, que cuenta actualmente con seis espacios reconocidos como Centros Azules, la cifra más elevada de Europa. Se trata del Centro de Interpretación Faro de l’Albir, el CIPM Los Carrascos, el Centro de Interpretación Medioambiental ‘La Antigua Cantera’, el Centro de Educación Ambiental Carabineros, el Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir y el Espai Cultural Escoles Velles.

Durante su intervención, Morant ha explicado cómo estos espacios combinan la protección y puesta en valor del patrimonio natural y cultural con actividades de información, educación e interpretación ambiental dirigidas tanto a residentes como a visitantes.

“Participar en este congreso como experiencia de buenas prácticas es un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en l’Alfàs durante años, pero también una oportunidad para compartir lo aprendido y seguir incorporando nuevas ideas”, ha señalado el edil. “Nuestros Centros Azules demuestran que la educación ambiental puede formar parte de la experiencia turística y contribuir, al mismo tiempo, a que la ciudadanía conozca, valore y proteja nuestro entorno”, ha añadido.

Morant ha destacado que el modelo alfasino “va más allá de la gestión de las playas y apuesta por dar a conocer el conjunto de recursos naturales, históricos y culturales del municipio”. En este sentido, ha subrayado que la existencia de seis Centros Azules “es fruto de una estrategia continuada que vincula turismo, conservación y divulgación”.

La participación de l’Alfàs del Pi en esta tercera edición da continuidad a la relación del municipio con el programa Bandera Azul. En 2024, l’Alfàs fue, junto a Gandía, una de las sedes del II Congreso Internacional Bandera Azul, consolidando su papel como espacio de intercambio de experiencias relacionadas con la sostenibilidad y la gestión de los destinos costeros.

“El intercambio de experiencias entre municipios es fundamental para avanzar hacia un turismo más sostenible. Volvemos de este congreso con nuevos conocimientos y, sobre todo, con la satisfacción de haber podido mostrar que la educación y la divulgación ambiental son herramientas eficaces para proteger nuestro patrimonio y mejorar la experiencia de quienes nos visitan”, ha concluido Morant.