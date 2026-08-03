L'Alfàs incorpora a dos trabajadores gracias a los programas EMCORP y EMDONA

La firma de los contratos ha tenido lugar en la Casa de Cultura, con la participación del alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques; la concejala de Formación y Fomento de Empleo, Laura Sevilla; y la concejala de Recursos Humanos, Dolores Albero, quienes han dado la bienvenida a las dos personas contratadas.

A través del programa EMCORP, el Ayuntamiento ha recibido una subvención de 25.298,14 euros para la contratación durante diez meses de una persona menor de 30 años. El contrato finalizará el próximo 31 de mayo de 2027. La persona seleccionada desempeñará el puesto de peón de jardinería, reforzando las labores que realiza la Brigada Municipal en el mantenimiento de las zonas verdes y espacios públicos del municipio.

Por su parte, el programa EMDONA ha permitido la contratación, también durante diez meses, de una mujer en situación de desempleo, preferentemente mayor de 45 años, gracias a una subvención de 25.475,09 euros. La trabajadora desarrollará las funciones de conserje en el Hogar del Pensionista, con un contrato que se extenderá igualmente hasta el 31 de mayo de 2027.

El alcalde, Vicente Arques, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, que "permiten ofrecer nuevas oportunidades laborales a personas con mayores dificultades para acceder al empleo, al tiempo que refuerzan los servicios públicos municipales y mejoran la atención que se presta a la ciudadanía".

En la misma línea, la concejala de Formación y Fomento de Empleo, Laura Sevilla, ha subrayado que estos programas "constituyen una herramienta muy valiosa para favorecer la inserción laboral de colectivos prioritarios, facilitando su incorporación al mercado de trabajo mediante la adquisición de experiencia profesional en la administración pública".

Desde el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi se continúa trabajando para aprovechar todas las convocatorias de ayudas destinadas al fomento del empleo, contribuyendo así a generar oportunidades laborales y a reforzar los distintos departamentos y servicios municipales.