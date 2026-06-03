L’Alfàs impulsa un turismo más inclusivo con la implantación de tecnología accesible

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para consolidar l’Alfàs del Pi como un destino turístico universalmente accesible. El nuevo sistema permitirá ofrecer información adaptada a las necesidades de todas las personas visitantes, incluyendo aquellas con discapacidad visual, física o intelectual, facilitando así una experiencia turística más inclusiva y autónoma.

La actuación contempla la instalación de códigos inteligentes en algunos de los recursos culturales y turísticos más emblemáticos del municipio, entre ellos el Faro de l’Albir, la Torre Bombarda, la Villa Romana, el Centro de Educación Ambiental de Carabineros, la plaza Mayor o la playa del Racó de l’Albir, además de otros espacios de interés que puedan incorporarse posteriormente.

Estos códigos permitirán acceder a información turística en distintos formatos y en varios idiomas, concretamente español, valenciano, noruego, alemán, francés y ruso. Además, la tecnología desarrollada por Navilens posibilita la lectura de los códigos a distancia, mejorando notablemente la accesibilidad para personas con diferentes capacidades.

La concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, ha destacado que “este proyecto es un claro ejemplo de cómo los fondos europeos se traducen en mejoras reales para la ciudadanía y para quienes nos visitan. Apostamos por una accesibilidad universal que garantice la igualdad de oportunidades y contribuya a construir un destino turístico más inclusivo, innovador y sostenible”.

Por su parte, el concejal de Turismo, Luis Miguel Morant, ha señalado que “la accesibilidad es uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo turístico. Con la implantación de este sistema avanzamos en la adaptación del destino a las necesidades de una población cada vez más diversa, mejorando la calidad de la experiencia turística y reforzando nuestra posición como destino accesible”.

La instalación de estos códigos también aportará información relevante para la gestión turística del municipio. El sistema permitirá conocer cuántas personas utilizan los recursos accesibles y qué espacios despiertan un mayor interés, facilitando la toma de decisiones y la planificación de futuras actuaciones orientadas a mejorar la experiencia de los visitantes.