TURISMO

L’Alfàs del Pi impulsa un panel de inteligencia de datos para mejorar la gestión turística

Se trata de una herramienta tecnológica destinada a optimizar la gestión del destino turístico mediante el análisis avanzado de información. El proyecto, financiado íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU, cuenta con una inversión de cerca de 49.000 euros

Onda Cero Marina Baixa

Alfàs del Pi |

L’Alfàs del Pi impulsa un panel de inteligencia de datos para mejorar la gestión turística
L’Alfàs del Pi impulsa un panel de inteligencia de datos para mejorar la gestión turística | Onda Cero Marina Baixa

Esta nueva herramienta se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses. Su objetivo es mejorar la toma de decisiones a través del análisis de grandes volúmenes de datos procedentes de distintas fuentes.

El panel de inteligencia de datos se concibe como un recurso clave dentro de la metodología de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana y reforzará el trabajo de la Smart Office de l’Alfàs del Pi, también incluida en este plan.

La solución tecnológica permitirá integrar distintos sistemas para recopilar, interconectar y analizar información relacionada con ámbitos como el agua, el medio ambiente, la energía o la movilidad. Para ello, contará con herramientas de gestión de datos, bases que alimentarán cuadros de mando y dashboards para visualizar indicadores clave, así como mapas virtuales para la geolocalización de elementos urbanos.

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