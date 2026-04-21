L’Alfàs del Pi impulsa su estrategia de futuro con la presentación de su primer Plan de Innovación

Se trata de un documento estratégico que busca definir un nuevo modelo de desarrollo más resiliente, conectado y adaptado a los retos sociales, económicos y medioambientales actuales.

El plan pretende, además, reforzar la capacidad del municipio para generar alianzas, atraer conocimiento y captar financiación externa que permita poner en marcha proyectos estratégicos con impacto directo en el territorio. El alcalde, Vicente Arques, ha subrayado la importancia de esta iniciativa como herramienta clave para la modernización del municipio y su posicionamiento dentro de redes de innovación a nivel nacional.

Por su parte, la concejala de Innovación y Relaciones Institucionales, Rocío Guijarro, ha destacado que este documento “marca un antes y un después en la forma de trabajar del Ayuntamiento”, al tiempo que ha avanzado algunas iniciativas previstas dentro del plan como "en noviembre el Congreso Mujeres, Innovación y Ciencia de la Red Impulso, un encuentro de referencia que situará al municipio en el mapa del debate sobre innovación, conocimiento e igualdad".

También han señalado la intención del consistorio de seguir incorporándose a redes como la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), con el fin de compartir experiencias y buenas prácticas con otros municipios.