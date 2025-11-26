L’Alfàs del Pi finaliza la remodelación del Camí Vell d’Altea con nueva iluminación y carril bici

Una inversión de 961.456.54 euros, subvencionada al 100 % con fondos europeos, en el marco de la estrategia de sostenibilidad turística en destinos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextgenerationEU.

Esta mañana la concejal de Fondos Europeos, Loli Albero, y el concejal de Urbanismo, Toni Such, han manifestado su satisfacción al poder anunciar el final de unas obras “cuyo resultado salta ya a la vista, ya que se ha dotado de amplias aceras, ciclo vías, mobiliario urbano, nueva luminaria y vegetación a lo largo de todo el Camí Vell d'Altea”. Such ha incidido en los preliminares de los trabajos, “unos tramites necesarios pero muy lentos y costosos en los que llevamos tantos años trabajando, para poder ejecutar las obras que hoy tenemos la satisfacción de poder ver su final, para nosotros muy importante, ya que seguramente con estas actuaciones este vial está llamado a convertirse en el acceso principal al Albir”.

Unas obras consideradas de vital importancia, que vienen a dar continuidad a las muchas propuestas recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de l’Alfàs del Pi. Una actuación que va a permitir un mejor tránsito peatonal y ciclista, no sólo en este vial en concreto sino en todo el término municipal, y también va a suponer una mejor conexión con el resto de municipios de la comarca.