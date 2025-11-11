L’Alfàs del Pi finaliza las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto 2025

La jornada de clausura arrancó con el tradicional pasacalle de la reina de las fiestas, Lucía Morales, acompañada por su Corte de Damas de Honor y los Mayorales, pertenecientes a la Penya Descontrol, que asistieron a la solemne misa en honor al Cristo del Buen Acierto.

Por la tarde, tuvo lugar la procesión en honor al Santísimo Cristo del Buen Acierto. Al término del recorrido, la niña Marina Pérez Martínez fue la encargada de recitar la tradicional embajada, poniendo el broche simbólico a las celebraciones. La concejala de Fiestas y Tradiciones, Sandra Gómez, ha agradecido la implicación de todos los colectivos que han hecho posible el desarrollo de las fiestas.

Como colofón, la Penya L’Impacte ha anunciado su intención de asumir la Mayoralía para el próximo año.