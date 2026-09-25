L’Alfàs del Pi entrega los Reconocimientos a la Excelencia Turística L’Alfàs 2026 a Allan Bernabeu y Richard Barreno

La calidad humana y profesional ha sido la gran protagonista esta mañana en l’Alfàs del Pi con la entrega de la primera edición del Reconocimiento a la Excelencia Turística L’Alfàs 2026. El Espai Cultural Escoles Velles ha acogido un emotivo acto institucional con motivo del Día Mundial del Turismo, en el que el Ayuntamiento ha querido distinguir la labor de Alan Bernabeu Dalli y Richard Barreno, dos personas estrechamente vinculadas al municipio y, de manera muy especial, al día a día de la playa del Racó de l’Albir.

Alan Bernabeu ha sido galardonado en reconocimiento a su labor al frente del servicio de socorrismo y vigilancia de la playa durante casi dos décadas. Su implicación, constante profesionalidad y excelente trato con residentes y visitantes le han convertido en una pieza fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar en este enclave turístico de referencia. Por su parte, Richard Barreno ha recibido el reconocimiento por su trayectoria de más de 15 años coordinando las rutas en kayak por el Parc Natural de la Serra Gelada y su impagable labor de divulgación en el ámbito municipal, acercando a la ciudadanía el patrimonio natural, histórico y cultural a través de itinerarios guiados como los de la Villa Romana o el Molí de Mànec.

Durante el acto, el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha destacado que estos reconocimientos “ponen en valor el sector turístico del municipio y la evolución de un destino que inició en los años 60 su transición hacia el turismo”. En este sentido, ha subrayado la importancia de la colaboración entre el sector público y el privado para consolidar un modelo turístico que ha permitido al municipio sumar ocho galardones y que este año ha obtenido, además, “la mejor puntuación de Sendero Azul de toda España”.

Arques ha señalado que el turismo “es hoy un elemento global que integra cultura, patrimonio, deporte, medio ambiente y gastronomía”, y ha puesto el acento en la implicación de toda la sociedad: “Todos somos turistas. Somos receptores cuando estamos en nuestro municipio, pero cuando nos vamos de vacaciones también somos turistas”. Una realidad, ha añadido, que l’Alfàs del Pi ha sabido entender desde la colaboración entre empresa privada y administración pública. “Hoy reconocemos al sector privado y al sector público, porque es en ese binomio donde hemos sabido construir y poner en valor nuestro destino turístico”, ha concluido.

Por su parte, el concejal de Turismo, Playas y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha señalado que ambos premiados son profesionales que dan mucho más de lo que se les exige y que, con su buen hacer, contribuyen cada día a mejorar l’Alfàs del Pi como destino turístico de calidad. “En una época en la que el turismo se basa en los datos, en la IA, en los gráficos y en toda esa tecnología, al final, detrás de todo esto, un destino turístico se mueve por la gente que lo hace crecer y, en este caso, Alan y Richard son dos referentes turísticos. Son parte de ese ecosistema que es necesario para que un destino turístico sea conocido y, además, sea reconocido”, ha manifestado.

Visiblemente emocionado, Alan Bernabeu ha querido compartir el galardón con todos los colectivos que trabajan en la playa del Racó de l’Albir. “No sólo mi equipo de socorrismo fantástico, sino también servicios de limpieza, servicios técnicos, Policía, concesionaria de hamacas y accesorios náuticos… Entre todos, en coordinación con la concejalía que nos escucha y nos reconoce, podemos hacer nuestro trabajo. Yo soy sólo una pieza de esta cadena, que somos todos”, ha declarado.

En su intervención se ha referido, además, a la evolución que ha sufrido en estas dos décadas de trayectoria la labor del socorrista, centrada ahora más en la prevención. “Antes se tenía una imagen del socorrista como simplemente estar ahí quieto esperando que ocurra algo para intervenir. Hoy por hoy, nos dedicamos a prevenir, a informar y a coordinar cómo funciona la playa en base a las indicaciones que nos dan desde Ayuntamiento y Policía”, ha añadido.

En la misma línea, Richard Barreno ha expresado su agradecimiento destacando el valor del entorno natural del municipio. “Tenemos muchas cosas que compartir con la gente. Mucha historia, cultura, medio ambiente… Me resulta muy gratificante encontrarme con gente por la calle que me comenta que hizo la ruta conmigo hace 2, 3 o 4 años y que dice que le encantó, que quiere volver. Porque no es una experiencia única. La gente vuelve porque cada vez descubre más cosas”, ha declarado Richard Barreno, quien ha confesado, además, sentirse “muy emocionado, porque es un trabajo que haces con pasión. Y que la gente reconozca que la labor que tú haces es algo productivo, es constructivo, que aporta al pueblo… Es genial poder recibir este premio”.

Con la instauración de este nuevo galardón, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi consolida su apuesta por reconocer el talento local y aquellas trayectorias que, desde la cercanía y la excelencia, engrandecen la imagen del municipio como un destino turístico de primer orden. El acto institucional ha reunido a numerosas autoridades políticas y representantes de asociaciones y colectivos locales en el Espai Cultural Escoles Velles.