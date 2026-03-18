L’Alfàs del Pi construirá nuevos baños accesibles en el Paseo de las Estrellas con fondos europeos

El proyecto cuenta con una inversión total de 50.336 euros (IVA incluido) y está financiado al 100 % con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. La actuación tiene como objetivo ampliar los servicios públicos accesibles en uno de los espacios más transitados del municipio: la Playa del Racó de l’Albir. Actualmente, el paseo dispone de un número muy limitado de aseos públicos, por lo que el proyecto contempla la construcción de dos nuevos baños accesibles.

El concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Luis Miguel Morant, ha destacado que esta actuación permitirá mejorar los servicios que se ofrecen en uno de los enclaves más visitados del municipio. “Seguimos trabajando para mejorar la calidad de nuestras infraestructuras turísticas y garantizar que nuestro litoral sea cada vez más accesible para todas las personas”, ha señalado. Morant ha subrayado además que el proyecto se enmarca en la estrategia municipal de mejora continua del destino turístico. “Gracias a los fondos europeos estamos desarrollando actuaciones que nos permiten modernizar espacios públicos clave del municipio, mejorar la accesibilidad y reforzar la calidad de los servicios que ofrecemos tanto a residentes como a quienes nos visitan”, ha añadido.