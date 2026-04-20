L’Alfàs del Pi celebra durante el fin de semana el acto de entrega del Premi L’Alfàs 2026

La gala, que comenzó con la inauguración de la exposición ‘Records escolars. Memoria i vida de les Escoles Velles’, sirvió para poner en valor la trayectoria de quienes han contribuido de manera decisiva al desarrollo cultural de l’Alfàs del Pi. En esta edición,

el galardón ha tenido un carácter especialmente simbólico, reconociendo a todos los concejales y concejalas de Cultura del Ayuntamiento de l’Alfàs desde el inicio de la democracia.

Recibieron el Premi L’Alfàs Gregorio Santamaría Pérez, José Soler Such —a título póstumo, recogido por su hija—, Vicente Pérez Llorens, Dolors Álvarez Arazola, Francesc Pérez i Baldó, Pascual Balaguer Tormo, Paqui Pérez Devesa, Mayte García Madrid, Rocío Guijarro Sánchez y Manuel Casado Puche. En el caso de Gregorio Santamaría Pérez, fue su hijo quien recogió el reconocimiento en su nombre. Asimismo, se otorgó el Premi L’Alfàs a Vicente Escrig, cuya dirección al frente de la Casa de Cultura entre 1991 y 2023 ha sido clave en la consolidación y proyección de la programación cultural del municipio.

Durante el acto también se rindió homenaje al IES L’Arabí con motivo de su 25 aniversario y a la maestra Concha Devesa Rodríguez, conocida como Doña Conchín, recientemente fallecida, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la enseñanza.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, destacó durante su intervención que “este premio es un reconocimiento colectivo a todas las personas que, desde la responsabilidad pública, han trabajado por hacer de la cultura un eje fundamental del desarrollo de nuestro municipio”. Además, subrayó la dimensión cultural de l’Alfàs del Pi, poniendo en valor que el municipio cuenta con 12 festivales y 14 espacios culturales, de los cuales seis celebran aniversarios especiales, lo que lo consolida como un auténtico referente cultural.

La velada contó además con la participación del artista alteano Tachi, quien realizó en directo una pintura de gran formato del Espai Cultural Escoles Velles con motivo de su centenario, ofreciendo al público una experiencia artística en vivo.