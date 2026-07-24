L’Alfàs del Pi aprueba un nuevo trámite para avanzar en la construcción de más de 150 VPP

Convenio que se aprobará en el pleno del Consell a finales de mes, según ha anunciado el concejal Portavoz Toni Such. “Viviendas destinadas a alquiler asequible. Entre 160 y 180 viviendas. El pleno de hoy es el pistoletazo de salida. La semana que viene el pleno del Consell aprobará este mismo convenio”, y a partir de ahí la Generalitat nos enviará las bases para poder licitar la construcción del edificio “que en dos años puede estar totalmente terminado”, apostilla.

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha aprobado por unanimidad, en sesión plenaria extraordinaria, la suscripción del convenio de encomienda de gestión con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), un trámite administrativo necesario para seguir avanzando en el proyecto de construcción de más de 150 viviendas de protección pública destinadas al alquiler asequible en el municipio. “Desde el año 2024 hemos estado trabajando codo con codo con el secretario autonómico de la Vivienda, Sebastián Fernández, y la directora del EVHA Estefanía Martínez, y como digo hoy es un pleno importantísimo porque se ha aprobado el convenio entre el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi y la Generalitat Valenciana para la encomienda de gestión de las actividades de carácter material, técnico para poder tramitar el procedimiento de la concesión administrativa sobre la parcela municipal, destinada a VPP”. La aprobación de este convenio permitirá que la EVHA, organismo dependiente de la Generalitat Valenciana, asuma la realización de los trabajos técnicos y administrativos necesarios para preparar la licitación de la concesión administrativa sobre la parcela municipal donde se levantará la futura promoción residencial.

El Ayuntamiento mantiene en todo momento la titularidad del suelo y la competencia para adoptar las decisiones y resoluciones que correspondan durante el procedimiento. Se trata de un nuevo paso dentro del proyecto anunciado a principios de este mes por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, y el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, durante su visita a los terrenos donde está prevista la actuación, incluida en el Plan Vive Comunitat Valenciana.

La promoción se desarrollará sobre una parcela municipal situada entre la avenida de la Constitución y las calles Marie Curie y Patacos, con una superficie de 6.097 metros cuadrados tras la reciente agregación de terrenos. En este espacio está prevista la construcción de entre 160 y 180 viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible. El convenio aprobado establece que la EVHA llevará a cabo los estudios de viabilidad jurídica, técnica y económica, además de preparar toda la documentación necesaria para licitar la concesión administrativa que permitirá seleccionar a la empresa encargada de construir y gestionar las viviendas. Una vez finalizada esta fase, corresponderá nuevamente al Ayuntamiento aprobar el pliego de condiciones, adjudicar la concesión y formalizar todos los acuerdos jurídicos necesarios.

Esta fórmula de colaboración entre administraciones pretende agilizar la tramitación del proyecto aprovechando la experiencia técnica de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, sin que el Ayuntamiento renuncie a ninguna de sus competencias. El proyecto forma parte del Plan Vive Comunitat Valenciana, impulsado por la Generalitat para incrementar el parque público de vivienda mediante la colaboración entre administraciones y la iniciativa privada. Una vez completada la tramitación administrativa, la Generalitat procederá a licitar la construcción y posterior explotación de las viviendas mediante concesión administrativa, de forma que la empresa adjudicataria asumirá tanto la construcción del complejo residencial como la gestión de los alquileres durante el periodo establecido.

Con esta actuación, l'Alfàs del Pi incrementará de forma significativa la oferta de vivienda protegida en alquiler asequible, dando respuesta a una de las principales demandas sociales del municipio y facilitando el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes y familias con mayores dificultades para acceder al mercado residencial.

El Ayuntamiento recuerda que este acuerdo plenario constituye un trámite imprescindible para que el procedimiento siga su curso y el proyecto continúe avanzando conforme al calendario previsto por la Generalitat y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.