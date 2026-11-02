L’Alfàs aprueba la licitación de un centro polivalente para personas mayores

Con un minuto de silencio en señal de duelo y respeto por las víctimas de accidente ferroviario ocurrido en Urda, ha comenzado el pleno ordinario de octubre el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, que ha dado el primer paso para la construcción de un Centro de Día en el término municipal, al iniciarse la tramitación previa a la construcción de un centro para personas mayores “con capacidad para 50 plazas que se puede ampliar hasta 100” según ha explicado el concejal Portavoz, el socialista Toni Such. “Algo que todos pedíamos y consideramos necesario para el municipio”.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha aprobado esta mañana por unanimidad, en el pleno ordinario de octubre, el expediente de contratación para conceder el uso privativo de una parcela municipal destinada a la construcción y explotación de un centro polivalente para personas mayores. El concejal Portavoz del Equipo de Gobierno, Toni Such, ha explicado que este procedimiento permite avanzar en la tramitación necesaria para hacer realidad este equipamiento. El centro se ubicará en una parcela situada entre las calles Riu Castells y Riu Canyoles, en la zona de Belmonte. “Una parcela que reúne las condiciones necesarias, de fácil accesibilidad y próxima al núcleo urbano”.

Se han aprobado los pliegos de condiciones técnicas y administrativas que regirán la licitación, que se tramitará mediante procedimiento abierto. “Una vez publicado el anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público, las entidades interesadas dispondrán de un plazo de 60 días naturales para presentar sus ofertas”.

En otro orden de cosas, el pleno ha acordado optar por precios fijos para el suministro eléctrico municipal, y ha aprobado inicialmente una nueva ordenanza sobre las tasas por ocupación de viviendas y otros edificios.

El suministro eléctrico municipal tendrá precios fijos. Otro de los acuerdos adoptados ha sido la rectificación del acuerdo plenario del pasado 25 de septiembre relativo a la adhesión al acuerdo marco de suministro eléctrico de la Diputación de Alicante. El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha optado por la modalidad de precios fijos, sin actualización durante la vigencia del contrato, con electricidad de origen 100 % renovable certificada. La contratación, adjudicada a Iberdrola Clientes S.A.U., afecta a 118 puntos de suministro municipal y comprende el periodo del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2028. El importe total asciende a 1.929.270,15 euros, IVA incluido. Toni Such ha señalado que esta modificación responde a la revisión de las condiciones del mercado y permite elegir una opción económicamente más ventajosa, además de aportar mayor certidumbre a la planificación presupuestaria municipal.

Nueva ordenanza para la ocupación de viviendas y edificios. A continuación se aprobada, inicialmente, la modificación de la regulación fiscal de las tasas por la tramitación de declaraciones responsables de primera y sucesivas ocupaciones. La nueva normativa establece importes fijos, con independencia de la superficie del inmueble. Así, la tasa será de 150 euros para la primera ocupación de una vivienda y de 100 euros para la segunda o posteriores ocupaciones, incluidos edificios existentes que no dispongan de autorización previa de ocupación. En el caso de la primera ocupación de edificios o partes independientes destinados a usos distintos del residencial, el importe será de 200 euros. La ordenanza anterior, vigente desde 1993, quedará derogada cuando entre en vigor la nueva regulación. No obstante, los expedientes presentados antes de su entrada en vigor continuarán tramitándose conforme a la normativa anterior. Tras su aprobación inicial, la ordenanza se someterá a un periodo de información pública de 30 días. Si no se presentan reclamaciones, el acuerdo será definitivo y la norma entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

El concejal Portavoz, Toni Such, ha enmarcado estos acuerdos en la gestión ordinaria del Ayuntamiento, con actuaciones que abarcan desde la planificación de nuevos equipamientos hasta la contratación de suministros y la actualización de las ordenanzas municipales.

En esta misma sesión ordinaria de octubre la Corporación ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, con la realización de un mural en homenaje al futbolista Ferran Torres. El mural que el artista urbano TVBoy realizó en Barcelona en honor al jugador y cuya reproducción ha sido autorizada expresamente por su creador. La propuesta incluye financiar la actuación con cargo al presupuesto municipal del Área de Cultura y colocar una placa explicativa sobre el significado del homenaje. También plantea invitar al futbolista y al propio artista a la inauguración, siempre que sus compromisos se lo permitan.

Finalmente se han derogado las mociones elevadas a pleno, una por el Grupo Municipal del Partido Popular sobre la creación de una red de diez islas ecológicas accesibles, por existir ya un proyecto que contempla su colocación, según ha respondido el Portavoz, y se han desestimado cuatro mociones del Grupo Municipal Vox sobre el rechazo a los intentos de manipulación del censo electoral; saturación de los servicios públicos provocada por la inmigración masiva; la limpieza del Bulevar de los Músicos, e instar a la Conselleria a que dote de urgencia los fondos para instalar aire acondicionado en el IES l’Arabí.