L’Alfàs afianza su marca de destino saludable con la campaña de promoción digital del PSTD

La iniciativa, ha contado con una inversión total de 57.000 euros y ha permitido reforzar la proyección del municipio como referente en turismo saludable. Con la finalización de esta actuación, el Ayuntamiento da por concluida una de las líneas estratégicas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, sentando las bases para futuras acciones de promoción que seguirán reforzando la competitividad turística del municipio.

La campaña, bajo el lema ‘Vive l’Alfàs Saludable’, se ha basado en una estrategia integral de comunicación turística que ha combinado creatividad, planificación digital y presencia en medios. El proyecto ha incluido el diseño de la estrategia creativa, la definición del concepto y la identidad visual, así como el desarrollo de un plan de comunicación que ha abarcado redes sociales, medios digitales, inserciones publicitarias y cuñas de radio.

Durante su ejecución, la campaña ha tenido una presencia continuada en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, donde se han publicado contenidos orientados a promocionar los recursos naturales, culturales y de bienestar del municipio. En conjunto, las acciones en redes sociales han permitido alcanzar más de 220.000 visualizaciones e impresiones acumuladas y generar miles de interacciones, consolidando una comunidad digital en crecimiento y mejorando la visibilidad del destino.