L’Alfàs del Pi acondicionará el entorno del CEA Carabineros con una inversión de 175.000 euros

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha adjudicado a la empresa Infiniobras SL el proyecto de mejora del equipamiento del Centro de Educación Ambiental (CEA) Carabineros, una actuación destinada a reforzar su papel como espacio de recepción e interpretación del Parc Natural de la Serra Gelada. El proyecto cuenta con una inversión total de 174.968,42 euros (IVA incluido) y está financiado al 100 % con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.

Entre los trabajos previstos destacan la habilitación de la zona este con acceso desde Camí Vell del Far, la instalación de equipamientos para la recepción de visitantes y la adaptación de espacios para grupos.

También se actuará en la zona oeste, con acceso desde la calle Fénix, donde se crearán áreas de acopio, almacenamiento de material y aparcamiento para vehículos de servicio.

El proyecto incluye además la mejora del ajardinamiento con la incorporación de flora autóctona y elementos vinculados a los recursos agrícolas tradicionales.