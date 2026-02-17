L’Alfàs del Pi acoge unas jornadas para mejorar la orientación educativa en los centros

El acto de inauguración de estas jornadas tuvo lugar ayer por la tarde en La Casa de Cultura de L’alfàs del Pi y contó con la participación de la directora general de Innovación e Inclusión Educativa de la Generalitat Valenciana, Xaro Escrig destacó que el objetivo es “dar herramientas a todo el sector docente y a profesionales del sector no docente que acompañan al alumnado en su proceso de aprendizaje y que esas herramientas hagan efectiva la inclusión educativa, en un sistema que debe ser inclusivo y que en todo momento se ha de adaptar a las necesidades del alumnado”.

Desde la Agrupación 101 de Orientación Educativa se había detectado que, en ocasiones, estas medidas no se ponen en marcha en los centros por falta de información o por desconocimiento sobre cómo implementarlas de manera efectiva. Por ello, y en coordinación con el CEFIRE, se han impulsado estas jornadas que pretenden acercar recursos concretos y experiencias reales al profesorado para mejorar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

“Son cuatro jornadas formativas, que nacen a raíz de una necesidad detectada por el equipo de orientadores de l’Alfàs del Pi, y que buscan dar herramientas y claves al profesorado para que puedan realizar la inclusión efectiva que necesita el alumnado”, señaló Mayte García, concejala de Presidencia de l’Alfàs.

La próxima sesión será el 16 de marzo con una ponencia de Concha Barceló centrada en estrategias y herramientas para adaptar actividades al alumnado con dificultades de aprendizaje. El 20 de abril será el turno de Teresa de la Cruz Jordá, de La Naturadora, que analizará la situación socioafectiva actual en las aulas y ofrecerá pautas para abordarla de forma respetuosa, sin sesgos y evitando la estigmatización del alumnado. Finalmente, la última sesión, programada para el 24 de abril, correrá a cargo de Rosa Liarte, una reconocida docente de Geografía e Historia, experta en tecnología educativa.