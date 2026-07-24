Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo especial de Fiestas Patronales de Finestrat 2026

La Junta Local de Seguridad de Finestrat se ha reunido para coordinar el dispositivo especial con motivo de las Fiestas Patronales de agosto 2026, con el objetivo de poner en común los diferentes operativos previstos y garantizar la máxima coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los distintos departamentos municipales implicados en la organización de los festejos.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Finestrat y ha contado con la asistencia del subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda; la concejala de Seguridad Ciudadana, Beatriz Quintillán, así como representantes y mandos de la Guardia Civil, Policía Local y demás organismos participantes en el dispositivo de seguridad municipal con motivo de las fiestas patronales.

Durante el encuentro se han analizado las actuaciones previstas para los días de mayor afluencia de público, estableciendo los protocolos de coordinación entre los distintos servicios con el fin de ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia. Asimismo, se han abordado aspectos relacionados con la seguridad ciudadana, la regulación del tráfico, los planes de emergencia, la protección civil y la coordinación sanitaria, con el propósito de que vecinos y visitantes puedan disfrutar de unas fiestas seguras.

La Junta Local de Seguridad ha destacado la importancia de trabajar conjuntamente y de la colaboración permanente entre todas las administraciones y cuerpos de seguridad, una coordinación que resulta fundamental para garantizar el normal desarrollo de los actos festivos y reforzar la seguridad durante las celebraciones.

Desde el Ayuntamiento de Finestrat se ha agradecido la implicación y el compromiso de todas las instituciones y profesionales que participan en este dispositivo, destacando que la planificación anticipada y la coordinación entre administraciones constituyen la mejor garantía para que las Fiestas Patronales de agosto 2026 se desarrollen con total normalidad, seguridad y tranquilidad para toda la ciudadanía.