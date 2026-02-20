Agricultura

El presidente de la Generalitat visita la obra de la Balsa l´Alhambra de Finestrat

Juanfran Pérez Llorca ha indicado su apuesta por una gestión del agua sostenible y responsable que garantice el desarrollo de la agricultura de la Comunitat Valenciana

Finestrat

El jefe del Consell, junto al conseller de Agricultura Miguel Barrachina y la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, ha visitado las obras de adecuación de la balsa de riego L'Alhambra de la Comunidad de Regantes Los Molinos en Finestrat donde ha señalado que las mejoras técnicas y el mantenimiento de las infraestructuras hídricas son inversiones que dan tranquilidad y eficiencia a nuestros regantes.

Así, ha destacado que, desde la Generalitat se están apoyando infraestructuras que de verdad cambian el día a día y la balsa de riego de l’Alambra es una de ellas: segura, moderna y pensada para aprovechar cada gota de agua.

La actuación que se está llevando a cabo consiste en la reimpermeabilización y mejora del embalse de riego, el cual da servicio a unas 400 hectáreas de huerta, ya que su lámina impermeable había agotado su vida útil, lo que hacía necesaria su sustitución. A ello se han destinado más de 440.000 euros y la previsión es que esté finalizada a inicios del mes de mayo.

El president ha indicado que el riego tradicional forma parte de la identidad agrícola de la Marina Baixa por lo que esta balsa es garantía de futuro para este modelo de agricultura al tiempo que ha destacado que, desde la Generalitat, vamos a seguir colaborando con los regantes dándoles certezas, apoyo y herramientas para poder trabajar con tranquilidad.

En este sentido, ha manifestado que cuando la administración y los regantes van de la mano y reman juntos se traduce en proyectos útiles y duraderos que suman a la Comunitat Valenciana.

