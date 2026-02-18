Benidorm registra en la primera quincena de febrero una ocupación hotelera del 72,5%

Este dato refleja, como señala la patronal hotelera, una ligera corrección respecto al año anterior, en un mes tradicionalmente sostenido por la fidelidad de los mercados internacionales. Las alertas meteorológicas, la afectación del accidente de tren en el ánimo de viajar y que se trate de un mercado de proximidad son las variables que han condicionado la ocupación hotelera. Escuchamos a Nuria Montes secretaria general de HOSBEC

De cara a la segunda quincena, las reservas confirmadas ya alcanzan el 73%, ligeramente por encima del dato de cierre de la primera mitad del mes. Si el ritmo de última hora acompaña, febrero podría estabilizarse en cifras muy similares a las de 2025. Benidorm, en definitiva, no crece, pero resiste con firmeza, apoyado en su mercado británico y en una estructura internacional que sigue siendo su principal seguro en temporada baja.