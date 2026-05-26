Jornada lúdica en la playa del Albir para celebrar su distinción como Mejor Sendero Azul de España

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha organizado una jornada lúdica de celebración con motivo de la distinción concedida este año al Camino al Faro del Albir como el Mejor Sendero Azul de España, un reconocimiento que sitúa este enclave del Parc Natural de la Serra Gelada como uno de los principales referentes de turismo sostenible a nivel nacional.

La actividad tendrá lugar el domingo 7 de junio, en horario de 10:00 a 13:00 horas y está dirigida a toda la ciudadanía con el objetivo de poner en valor este espacio natural y dar a conocer sus valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, y el concejal de Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, han avanzado esta iniciativa durante un encuentro en el que han participado las concejalas Dolores Albero y Sandra Gómez, el edil Patrick de Meirsman, el director del Parc Natural Serra Gelada, Ángel Enguix, junto a miembros de la brigada del parque, efectivos de la Policía Local, personal de Servicios Técnicos (SSTT), la empresa SAV concesionaria del servicio de limpieza viaria y responsables del servicio de salvamento y socorrismo de la Playa del Albir.

Para el alcalde, Vicente Arques, “este reconocimiento al Camino al Faro del Albir como Mejor Sendero Azul de España es un orgullo colectivo para todo el municipio y refleja el trabajo constante que se viene realizando para la conservación y puesta en valor de nuestro entorno natural”. Un trabajo en el que están implicados numerosos departamentos, cuya coordinación y esfuerzo diario han sido fundamentales para mantener y mejorar este emblemático espacio natural. Desde el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se quiere agradecer expresamente la gran labor que realizan todas las áreas implicadas en la conservación, mantenimiento y promoción del Camino al Faro de l’Albir.

La jornada contará con actividades divulgativas y de dinamización dirigidas a todos los públicos, en un entorno natural de gran valor paisajístico dentro del Parc Natural de la Serra Gelada, uno de los espacios protegidos más emblemáticos de la Comunitat Valenciana.

En concreto, se celebrará una visita guiada a cargo de Carolina Frías, técnica municipal de Patrimonio del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, y además, para el público familiar, se han diseñado una serie de talleres medioambientales que serán impartidos por personal de Mirada Circular en la zona del merendero. Desde el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se anima a toda la ciudadanía a participar en esta jornada lúdica con la que se pretende celebrar en comunidad la distinción especial concedida este año por ADEAC.

El concejal de Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha subrayado que “esta jornada es una oportunidad para celebrar un reconocimiento que refuerza nuestro modelo de turismo sostenible y responsable”. Morant ha añadido que “el Camino al Faro es uno de los grandes atractivos de l’Alfàs del Pi, y actividades como esta ayudan a concienciar sobre la importancia de su cuidado y conservación”.

El Camino al Faro del Albir ha sido distinguido este año como Mejor Sendero Azul de España, un galardón que reconoce su adecuación ambiental, su accesibilidad, su valor educativo y su integración paisajística, consolidándolo como un referente nacional en la gestión sostenible de espacios naturales de uso público.

Una ruta emblemática en l’Alfàs del Pi

El Camino al Faro de l’Albir forma parte de la Red de Senderos Azules de España desde 2013. Este recorrido de apenas 2,5 kilómetros se inicia en la playa del Racó de l’Albir y culmina en el faro, atravesando el Parc Natural de la Serra Gelada, primer parque natural marítimo-terrestre de la Comunitat Valenciana, con más de 5.500 hectáreas protegidas.

Se trata de la segunda ruta más visitada de la Red de Espacios Naturales de la Generalitat Valenciana y es ideal para la práctica del senderismo, al ser un itinerario totalmente accesible para personas con movilidad reducida. En 2025 contabilizó un total estimado de 314.608 visitantes. Esta cifra podría ser considerablemente mayor, ya que el parque no dispone actualmente de un sistema de control automatizado y los registros se realizan únicamente durante el horario del punto de información.

El recorrido ofrece impresionantes vistas del mar Mediterráneo, los acantilados de la Serra Gelada y las caletas del Metge y de la Mina. Además, combina naturaleza e historia con elementos patrimoniales de gran valor como las minas de origen fenicio y posterior explotación romana —de las que se extraía ocre—, el aljibe, la Torre Bombarda y el Centro de Interpretación Faro de l’Albir, abierto al público en 2011 por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. Este espacio recrea la vida de los antiguos torreros y pone en valor la rica fauna y flora del parque natural.

Ocho galardones que avalan el compromiso ambiental de l’Alfàs del Pi

L’Alfàs del Pi suma un total de ocho galardones entre Banderas Azules, Sendero Azul y Centros Azules, posicionándose entre los destinos turísticos de España más respetuosos con el medio ambiente.

En concreto, el municipio es el europeo con mayor número de Centros Azules, con un total de seis: el Centro de Interpretación Faro de l’Albir (desde 2013); el Centre de Educación Ambiental Carabineros (desde 2017); el CIPM Los Carrascos (desde 2018); el Centro de Interpretación Medioambiental Antigua Cantera de l’Albir (desde 2020); el Museo al Aire Libre Villa Romana (desde 2021); y el Espai Cultural Escoles Velles (desde 2023).

Estos espacios, de gran valor histórico, cultural y natural, son fruto del trabajo realizado por el Ejecutivo local para recuperar zonas en desuso, rehabilitar edificios y crear itinerarios alternativos para los usuarios del Parque Natural de la Serra Gelada. Centros que, junto a la playa del Racó de l’Albir y el Camino al Faro, combinan conservación, educación, cultura y ocio, en un modelo de gestión reconocido por ADEAC como ejemplo de excelencia ambiental y sostenibilidad.