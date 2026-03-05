sanidad

El Hospital Marina Baixa presenta su nueva Unidad Cardio-Renal para pacientes complejos

Un servicio especializado para atender a pacientes que padecen de forma simultánea enfermedades cardíacas y renales

La jornada ha sido inaugurada por la gerente del departamento, Beatriz Massa, y ha contado con la participación de profesionales de cardiología y nefrología del centro.

La unidad está en funcionamiento desde julio de 2025 y ya ha atendido a entre diez y quince pacientes con patologías complejas y alto riesgo clínico, gracias al trabajo coordinado de médicos y enfermería especializada.

Según la jefa de sección de Cardiología, Irene Mateo, el objetivo es que los profesionales sanitarios conozcan este recurso para mejorar la detección y la atención temprana de estos pacientes

