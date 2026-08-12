Harmonium Orchestra ofrece el jueves un concierto solidario ‘Swing Jazz’ en la playa de l’Albir

Un concierto a cargo de Harmonium Orchestra bajo la dirección del maestro Marco Maiello, organizado por la ONG De Amicitia, con la colaboración de las concejalías de Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto Helping Hands, destinado a apoyar la recuperación de las zonas de la Comunitat Valenciana afectadas por la DANA.

La actuación comenzará este jueves 13 de agosto a las 21:00 horas en la escultura del Ancla, en el Paseo de las Estrellas de l’Albir, un entorno privilegiado junto al Mediterráneo, dirigido a todos los públicos.

El concierto permitirá disfrutar de una velada musical al aire libre y, al mismo tiempo, colaborar con una iniciativa solidaria que busca ayudar a las personas y comunidades que todavía necesitan apoyo tras los efectos de la DANA del 29 de octubre de 2024. El proyecto Helping Hands, impulsado por De Amicitia con financiación europea, desarrolla diferentes iniciativas de voluntariado para contribuir a la recuperación de los municipios afectados. Entre sus líneas de actuación se encuentran la ayuda directa, la recuperación material, el apoyo a las comunidades y la sensibilización sobre las consecuencias de los desastres naturales.

La ONG De Amicitia mantiene además una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi en el ámbito del voluntariado y la participación juvenil. La entidad desarrolla programas de voluntariado internacional que promueven valores como la cooperación, la solidaridad y el compromiso social.

La concejala de Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Isabel Muñoz, ha animado a toda la población, residentes, visitantes, a acercarse este jueves a l’Albir. “Invito a todo el mundo a venir y disfrutar de este concierto, porque vamos a pasar un buen rato, con buena música y en un entorno extraordinario, y además tendremos la oportunidad de conocer mejor el proyecto DANA Helping Hands y colaborar con una causa que sigue necesitando nuestro apoyo”, ha señalado.

La concejala alfasina ha destacado que iniciativas como esta “demuestran que la cultura, la música y la solidaridad pueden ir de la mano” y ha aprovechado para reconocer y agradecer el trabajo que está desarrollando De Amicitia a través de sus programas de voluntariado y de apoyo a las poblaciones afectadas por la DANA.