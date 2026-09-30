La Guardia Civil concluye la investigación por el accidente de parasailing en Benidorm

La Guardia Civil ha concluido la investigación sobre un accidente de parasailing, ocurrido el pasado 10 de agosto frente al litoral de Benidorm, en el que falleció una mujer de 66 años y resultó herido de gravedad un hombre de 47.

El accidente se produjo mientras ambas víctimas participaban en tándem en esta actividad remolcadas por una embarcación. En un momento determinado, el cable que unía el paracaídas con la embarcación se rompió, provocando que ambos fueran arrastrados por el viento hasta caer al mar.

La mujer falleció en el hospital como consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que el hombre fue trasladado a un centro hospitalario con diversas lesiones, aunque su vida no llegó a estar en peligro.

Durante la investigación, llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Altea, analizaron las circunstancias que rodearon el accidente, entre ellas las condiciones meteorológicas existentes en ese momento, ya que se estaba produciendo un empeoramiento del tiempo, con tormenta y fuertes rachas de viento.

Otro de los aspectos esclarecidos durante la investigación ha sido quién se encontraba realmente al mando de la embarcación en el momento del accidente.

Inicialmente, una persona vinculada a la empresa responsable de la actividad se identificó ante los agentes como patrón de la embarcación. Sin embargo, posteriormente reconoció que no era quien se encontraba al mando en el momento del accidente y señaló a otro trabajador como responsable, determinándose durante la investigación que era este último quien manejaba la embarcación, constatando que contaba con la titulación necesaria para ejercer como patrón y con la formación correspondiente, aunque no figuraba como enrolado en la empresa en el momento del accidente.

Como resultado de las diligencias practicadas, dos personas han sido investigadas. Una de ellas por los presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones, en relación con las circunstancias que pudieron contribuir al accidente, y la segunda por un presunto delito de encubrimiento, relacionado con la identificación inicial de la persona que se encontraba al mando de la embarcación.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm.