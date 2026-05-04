La Generalitat subvenciona los Servicios Sociales de La Nucía con 1,1 millones de euros

Durante la visita la consellera ha estado acompañada por Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Tercera Edad y Bienestar Social y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, quiénes le han explicado los diferentes servicios, actividades y programas que se desarrollan desde el consistorio local, muchos de los cuáles cuentan con el apoyo y patrocinio de la Generalitat Valenciana.

Casilla: dinamiza e integra 3ª Edad

En su primera parada en La Nucía la consellera de Servicios Sociales visitó el Centro 3ª edad La Casilla, donde pudo comprobar la gran actividad de este edificio municipal, dónde está la concejalía de Tercera Edad y la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Nucía. Elena Albalat conoció de primera mano las actividades de “Taller de Escritura Creativa”, “Gimnasia Gerontológica”, “Ajedrez”, “Rumik”, “Dominó … etc. Algunas de las más de 20 actividades mensuales (Taller Memoria, Yoga, Teatro, Pintura, Petanca, Paseos Activos, Intercambio de idiomas, Baile en Línea, Manualidades, Viajes, Excursiones…etc.) que tiene “La Casilla” cada mes. De ellas 5 cuentan con subvención de la Generalitat Valenciana: 3 viajes culturales y 2 Talleres (Memoria y Baile en Línea)

En sus casi 12 años de vida (abrió sus puertas en septiembre de 2014) este activo Centro 3ª Edad de La Nucía se ha convertido en un edificio dinamizador e integrador de la gente mayor de La Nucía, “fomentado el envejecimiento activo, tanto mental como físico”. El año pasado 2025 pasaron por la Casilla una media de 130 usuarios al día, que sumaron más de 26.000 usuarios al año, de 21 nacionalidades diferentes (suizos, alemanes, checos, franceses, noruegos, holandeses, belgas portugueses, ingleses, jordanos, italianos, ucranianos, rusos, argelinos, argentinos, uruguayos, peruanos, rumanos, colombianos, españoles y cubanos) demostrando ser un puente para integración.

La gran actividad de “La Casilla” ha marcado “un antes y un después” para la Tercera Edad de La Nucía. La consellera dialogó con varios representantes de la Junta Directiva de la Asociación Jubilados y Pensionistas, interesándose por sus actividades y su gran número de socios (363).

Servicios Sociales: 1,1 millón de subvención de la Generalitat

La Consellería de Servicios Sociales subvenciona con más de 1,1 millón de euros a La Nucía, a través de los 848.261,79 € del “Contrato Programa” (personal de Servicios Sociales, prestaciones. servicios y ayudas) y 278.566,60 € para subvencionar las 20 plazas públicas del Centro de Día de La Nucía.

Este último edificio fue visitado también por la consellera Elena Albalat, quien dialogó con los usuarios del Centro de Día, visitando el gimnasio y diferentes dependencias. Actualmente cuenta con la totalidad de plazas ocupadas, 40 usuarias y usuarios que cada día acuden a beneficiarse de los servicios que se ofrecen.

Centro Social Calvari

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Gracias a la subvención de la Generalitat Valenciana, desde el Centro Social Calvari (edificio de la concejalía de Bienestar Social) se prestan un total 51 servicios, trámites y ayudas económicas, muchas veces desconocidos por la población, por ello se editó una guía, (publicada en la web municipal, para informar a la ciudadanía).