Benidorm, Generalitat y SPTD firman el convenio para redactar el proyecto y finalizar el Centro Cultural

El Ayuntamiento de Benidorm, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, y la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) han firmado hoy el convenio para la redacción del proyecto y la finalización del Centro Cultural de la ciudad. Este acuerdo tiene una vigencia de cuatro años y su objeto es negociar los usos, la forma de gestión y la ejecución de las obras en un plazo estimado de dos años desde la licitación de las mismas.

Según figura en el convenio suscrito, se constituirá una comisión mixta con representación de las tres partes, que será la encargada de definir los usos del edificio y las superficies destinadas a cada uno de ellos. También será la encargada de supervisar la redacción del proyecto y acordará la fórmula de ejecución de las obras. En el acto celebrado hoy también se ha formalizado la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución al estudio de Juan Navarro Baldeweg, autor del proyecto original. Dicha adjudicación se produjo el pasado 22 de julio.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha estado acompañado en el acto protocolario de la firma de la consellera Marian Cano y de la directora general de la SPTD, Mari Carmen Alfonso. Pérez ha afirmado que se trata de “un día muy especial” porque la firma del documento supone “el impulso definitivo para la terminación del Centro Cultural de Benidorm después de haber trabajado sin descanso para estar donde estamos hoy y que ese impulso nos lleve a terminar el edificio”.

El primer edil ha agradecido a la Conselleria “la seriedad con la que ha trabajado todo este tiempo, que nos ha permitido poder hablar hoy del acabado final de la obra gracias a que hay una Conselleria que se lo ha tomado en serio y al pie de la letra”. “Es un paso muy importante” ha apostillado el alcalde.

Por su parte, la consellera, que ha calificado el Centro Cultural como “un proyecto emblemático y un referente en la provincia” ha señalado que una vez terminado acogerá “proyectos de innovación y ampliará la oferta turística con propuestas para la celebración de reuniones científicas y tecnológicas entre otras”. Marian Cano ha precisado que el objetivo es que la finalización de las obras “esté licitada antes de finalizar el primer semestre del año que viene”, y se ha mostrado convencida de que “será un éxito”.

Centro Cultural

El Centro Cultural se ubica en un solar de 11.000 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento de Benidorm. La primera fase, recepcionada por el Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2022, comprendía la sala menor de alrededor de 500 butacas, el conservatorio profesional de música y danza, la cafetería-espacio multiusos, las zonas comunes y accesos, así como las actuaciones en fachadas y cubiertas correspondientes a esos espacios. La inversión ejecutada hasta la fecha asciende aproximadamente a 33,1 millones de euros.

Las próximas obras permitirán culminar el edificio conforme al proyecto original (con las adaptaciones que acuerde la comisión mixta), que contempla una sala principal de 1.140 butacas, sala de exposiciones, sala de conferencias, dependencias administrativas, aulas y talleres docentes, museo arqueológico, biblioteca internacional y aparcamiento, entre otros espacios.

El presupuesto total estimado de la actuación supera los 30 millones de euros. El plazo previsto para la redacción del proyecto básico es de tres meses y el del proyecto de ejecución de otros tres. “Con esta firma se da un paso decisivo para desbloquear y culminar una infraestructura clave que reforzará la oferta cultural, audiovisual, científica, y de innovación de Benidorm y de toda la Comunitat Valenciana” ha concluido Toni Pérez.