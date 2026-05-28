La Generalitat abre el proceso para la renovación de la concesión del club náutico de Altea y termina con años de inseguridad jurídica

La apertura de este procedimiento permitirá reactivar inversiones y planificar actuaciones de mejora a largo plazo. La Generalitat ha iniciado el procedimiento para la renovación de la concesión del Club Náutico de Altea con la apertura del trámite de información pública del expediente, un paso que permitirá avanzar en la regularización administrativa de estas instalaciones portuarias tras años de provisionalidad en su gestión.

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y para la Recuperación somete el expediente a información pública durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), con el objetivo de que pueda ser examinado y se presenten las alegaciones que se estimen oportunas o, en su caso, solicitudes de adjudicación. El trámite corresponde específicamente al Club Náutico de Altea, entidad deportiva sin ánimo de lucro, y supone un avance decisivo para dotar de estabilidad jurídica a una infraestructura estratégica para el municipio y para el conjunto del litoral alicantino.

Con esta actuación, la Generalitat pone fin a una situación de interinidad prolongada durante más de una década, marcada por sucesivas prórrogas administrativas en lugar de concesiones definitivas, lo que había generado inseguridad jurídica y dificultado el desarrollo de inversiones vinculadas a la colaboración público-privada.

La apertura de este procedimiento permitirá reactivar inversiones y planificar actuaciones de mejora a largo plazo, además de reforzar la integración del puerto con la ciudad y su entorno urbano, favoreciendo un modelo de gestión más estable, sostenible y alineado con las necesidades del municipio. Para conocer los plazos exactos de exposición pública, presentar alegaciones u obtener más información sobre el procedimiento, se debe consultar la publicación oficial en el portal del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, el expediente podrá consultarse en la página web de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y para la Recuperación, en el apartado “Expedientes en trámite de Información pública”.