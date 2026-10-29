Finestrat refuerza su compromiso con el Doble Amor

Desde el Ayuntamiento de Finestrat continúan respaldando la labor de atención, formación e integración social y laboral que desarrolla la Asociación Doble Amor con las personas con discapacidad de la Marina Baixa. Esta colaboración se materializa a través de un convenio mediante el cual el consistorio incrementa su aportación económica hasta los 3.500€, destinados a apoyar los programas y actividades que desarrolla esta entidad. La Alcaldesa, Nati Algado, y el Presidente del Doble Amor, José Luis Calvo, firmaron este acuerdo con la presencia de la edil de Servicios Sociales, Mª Teresa Pérez y José Manuel López, miembro de la Junta Directiva. La ayuda municipal contribuye a impulsar iniciativas dirigidas a fomentar la autonomía personal, la participación social y las oportunidades de inserción laboral de las personas usuarias del Centro Ocupacional Doble Amor, que trabaja para mejorar su calidad de vida y favorecer su plena inclusión.

“Como administración tenemos la responsabilidad y la obligación de colaborar con entidades sociales como el Doble Amor”, indicó la edil de Servicios Sociales, Mª Teresa Pérez, “que trabajan diariamente para ofrecer oportunidades a las personas con discapacidad y a sus familias. Además del acuerdo, también les apoyamos con la adquisición de detalles que confeccionan en sus talleres como las chapas que regalaremos a las personas que asistan a la Marcha solidaria contra el cáncer del próximo 8 de noviembre. El lema elegido es clave: “Cada paso cuenta. Cada gesto suma. Cada vida importa”. De esta manera y entre todos, hacemos más fuerte nuestro compromiso con una sociedad más inclusiva e igualitaria”.

Más de cuatro décadas de compromiso social

El Centro Ocupacional Doble Amor lleva más de 40 años trabajando en la atención y formación de personas con discapacidad intelectual. A lo largo de su trayectoria, la entidad ha impulsado programas de rehabilitación, talleres ocupacionales y actividades orientadas al desarrollo de capacidades, la autonomía personal y la integración sociolaboral. Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Finestrat reafirma su compromiso con la labor que realiza Doble Amor en toda la Marina Baixa y con el apoyo a iniciativas que contribuyen a mejorar las oportunidades y el bienestar de las personas con discapacidad.