Finestrat licita el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria por un importe de 5,5 millones de euros.

El consistorio apuesta por mejorar la eficiencia y la calidad del servicio, optimizando los recursos humanos y materiales, e incorporando mayor flexibilidad en la ejecución de los trabajos para adaptarlos a las necesidades del municipio durante la vigencia del contrato.

Entre los objetivos principales destaca la implicación ciudadana, fomentando hábitos que contribuyan a una mayor calidad de la limpieza urbana y a una mejor imagen del municipio. También se prestará especial atención a la limpieza en el entorno de los contenedores, especialmente en el pavimento afectado por lixiviados o residuos, reforzando así la salubridad de estos puntos