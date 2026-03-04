ESCENA URBANA

Finestrat licita el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria por un importe de 5,5 millones de euros.

El nuevo contrato incorporará además criterios de sostenibilidad ambiental, mediante el uso de métodos y equipos que reduzcan las emisiones de CO₂, la contaminación acústica, el consumo de agua y el gasto energético

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Finestrat licita el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria por un importe de 5,5 millones de euros.
Finestrat licita el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria por un importe de 5,5 millones de euros. | Onda Cero Marina Baixa

El consistorio apuesta por mejorar la eficiencia y la calidad del servicio, optimizando los recursos humanos y materiales, e incorporando mayor flexibilidad en la ejecución de los trabajos para adaptarlos a las necesidades del municipio durante la vigencia del contrato.

Entre los objetivos principales destaca la implicación ciudadana, fomentando hábitos que contribuyan a una mayor calidad de la limpieza urbana y a una mejor imagen del municipio. También se prestará especial atención a la limpieza en el entorno de los contenedores, especialmente en el pavimento afectado por lixiviados o residuos, reforzando así la salubridad de estos puntos

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer