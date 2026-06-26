Finestrat crea zonas de sombra en los principales espacios peatonales del casco histórico

Los tradicionales toldos de paellas y de fiestas patronales se adelantan y además dan un salto cualitativo en cuanto a calidad y estética. Desde que finalizaron las fiestas patronales del año pasado la Concejalía de Fiestas trabaja en un proyecto de mayor envergadura para que los toldos se instalen a comienzos del verano, aliviando así ya las altas temperaturas que se vienen registrando.

En total, son 225 metros lineales para cubrir las principales vías peatonales del casco histórico como son el carrer Fonteta, el carrer Nou y la Plaça del Poble. Se trata de sombraje tipo velas, con telas tensionadas y ancladas a fachadas, con tejido 100% reciclable, resistente a los desgarros y también a la decoloración por la exposición a los rayos ultravioleta.

La 1ª etapa de los trabajos ya se ha culminado con la instalación de estos toldos en el Carrer Fonteta. Allí estuvo la Alcaldesa, Nati Algado, la concejala titular de Tradiciones y Fiestas, Sara Llorca y el edil de Mantenimiento, Tomás Sellés.

Los trabajos continuarán la próxima semana a lo largo del Carrer Nou hasta la Plaça de Poble. “Es una manera de aliviar las altas temperaturas, generando estos nuevos espacios de sombra, no solo para fiestas sino también durante todo el verano”, señaló la concejala de Tradiciones y Fiestas, Sara Llorca. Además, la previsión del Ayuntamiento es extender estos espacios de sombra a más partes de la localidad.

El importe de la actuación asciende a 66.093’78€, lo que incluye las telas, anclaje y la instalación.