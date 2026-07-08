Finestrat convoca las ayudas para jóvenes universitarios y estudiantes de ciclos formativos de grado superior

Cada estudiante podrá percibir hasta 1.200 euros para gastos de matrícula, libros, alquiler o transporte.

El equipo de gobierno local de Finestrat aprobó por Junta de Gobierno la 4ª convocatoria de ayudas para jóvenes universitarios/os, estudiantes de grados superiores y estudiantes de universidades a distancia. La partida económica que el consistorio ha consignado asciende a 70.000€ y, con ello, cada estudiante que resulte beneficiario/a puede llegar a percibir hasta 1.200€ para sufragar gastos como la matrícula, los libros, el alquiler o el transporte, entre otros.

En palabras de la concejala de Educación, Beatriz Quintillán, “un año más volvemos a estar al lado de las familias y, sobre todo, apoyando el esfuerzo de los/as estudiantes universitarios, de grado superior y también de Universidad a Distancia (UNED). Es el 4º año consecutivo que convocamos esta ayuda y lo hacemos con una partida de 70.000€. De esta manera, un estudiante de Finestrat puede llegar a recibir hasta 1.200€ para apoyarle en gastos como el alquiler, el transporte o la matrícula. El año pasado resultaron beneficiarios un total de 54 estudiantes”.