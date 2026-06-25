Finestrat continúa trabajando en la poda y saneamiento de cerca de 300 palmeras

Esta labor se llevó a cabo aprovechando el despeje de vehículos por las fiestas y la noche de San Juan y para evitar más molestias a los usuarios en pleno verano el martes se podaron las palmeras del parking de la playa y también las de Avenida Marina Baixa. El consistorio tiene la intención de seguir por rotondas y otras zonas verdes municipales. Tarea clave para mantener sanos estos ejemplares.

Además Finestrat renueva el vinilado de una decena de iglús de vidrio. Fruto de la colaboración con ECOVIDRIO para fomentar la recogida selectiva de envases de vidrio, sobre todo en verano, han vinilado una decena de iglús con algunos de los principales símbolos de interés turístico de la localidad.

Vinilado Iglús vidrio Finestrat | Onda Cero Marina Baixa

Desde ya se puede ver representado el Puig Campana, la Ermita del Santísimo Cristo del Remedio, la Cala de Finestrat, La Torreta… elementos singulares que descubrimos cuando depositamos nuestros envases de vidrio en estos iglús.

El lema que se encuentra en los iglús pone: Finestrat recicla vidrio ORGULLOSA.