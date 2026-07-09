Finestrat apoya a ASMIBE para el desarrollo de talleres de terapia hortícola

El Ayuntamiento de Finestrat apoyará a ASMIBE en el desarrollo de talleres de terapia hortícola. Así se ha establecido mediante la firma del que es el primer convenio de colaboración entre el consistorio finestrense y esta Asociación que presta atención, inclusión y apoyo a las personas con discapacidad de la Marina Baixa. Firmaron el acuerdo la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado y la Presidenta de ASMIBE, Agripina Fernández, con la presencia de la concejala de Servicios Sociales, Mª Teresa Pérez y los miembros de la directiva de ASMIBE, Manoli Fernández (Secretaria) y José Antonio Pérez (Tesorero).

Este acuerdo supone un importante paso adelante en el compromiso municipal de Finestrat con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. A través de este convenio, el Ayuntamiento realizará una aportación económica de 1.500€ destinada a apoyar el desarrollo del Taller de Terapia Hortícola, así para sus usuarios/as.

La concejala de Servicios Sociales, Mª Teresa Pérez, explicó que “la firma de este convenio refleja la voluntad del Ayuntamiento de apoyar iniciativas que generan oportunidades, fomentan la autonomía personal y mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. En numerosas ocasiones hemos acudido a ASMIBE para pedirles detalles que confeccionan manualmente en sus talleres como las pulseras del 8M o los llaveros que elaboraron para la Marcha de les Dones contra el cáncer. Ahora damos un paso muy importante al establecer, por 1ª vez, este marco de colaboración con el que les vamos a ayudar a llevar adelante su taller hortícola, una herramienta de gran valor educativo y terapéutico, que fomenta el aprendizaje práctico, la responsabilidad, el trabajo en equipo y, algo muy valioso, el contacto con el entorno natural”.