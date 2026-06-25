Finalizan los talleres del Servicio de Teleasistencia GVA de Tercera Edad

Este mes de junio han finalizado los talleres gratuitos del Servicio de Teleasistencia de la Generalitat Valenciana en el Centro Social El Calvari, Centro Social Pinar de Garaita y Centro 3ª Edad La Casilla de La Nucía. Se han impartido un total de 30 talleres, diez en cada centro enfocados a la gente mayor y personas en situación en dependencia. Estos talleres gratuitos se han impartido durante seis meses, desde el pasado mes de enero.

Esta Programación de Talleres del Servicio de Teleasistencia de la Generalita Valenciana están Organizados por el Sistema Públic de Serveis Socials de la Generalitat Valenciana y DomusVi, con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la y Next Generation de la UE y el Ayuntamiento de La Nucía. Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social y Tercera Edad acudió a la última sesión de estos talleres para saludar al alumnado.

Completo y variado programa

La programación de estos Talleres Gratuitos del Servicio de Teleasistencia de la GVA en La Nucía se ha desarrollado entre los meses de enero y junio, en Centro Social Calvari, Centro de Tercera Edad “La Casilla” y en Centro Social Pinar de Garaita. Una completa programación que han tratado números aspectos como el físico, el mental o el apoyo psicológico.

Durante estos seis meses números usuarios se han beneficiado de estos talleres y cursos programados en los tres centros donde se impartieron: Entornos Adaptados, el 12 de febrero, Psicomotricidad el 26 de febrero, Entornos Adaptados II el 12 de marzo, Movilidad-Suelo Pélvico el 26 de marzo, Reminiscencia-Historia de Vida el 9 de abril, Estimulación Cognitiva el 30 de abril, Gestión del Estrés el 14 de mayo, Risoterapia el 28 de mayo y Juegos Didácticos el 18 de junio.