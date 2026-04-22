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Finaliza la construcción de las tres nuevas rotondas en la avenida El Murtal

La actuación, que ha supuesto una inversión de 535.000 euros

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Finaliza la construcción de las tres nuevas rotondas en la avenida El Murtal
Finaliza la construcción de las tres nuevas rotondas en la avenida El Murtal | Onda Cero Marina Baixa

Este próximo viernes se dará por finalizada la obra de construcción de las dos rotondas en la avenida El Murtal, en La Cala, una vez que hayan terminado las labores de asfaltado y pintura de la señalización horizontal y sean retirados todos los elementos de obra que aún permanecen en la calzada y aceras. Esta actuación fue la propuesta más votada de los Presupuestos Participativos y ha supuesto una inversión de 535.000 euros.

La obra que ahora finaliza no solo mejorará el tráfico rodado de la zona, sino que prácticamente duplicará las plazas de estacionamiento existentes al reconvertirlas en aparcamiento en batería. Esta mañana ha sido visitada por el alcalde Toni Pérez, acompañado por los concejales de Movilidad y Participación Ciudadana, Francis Muñoz y Ana Pellicer, además de los técnicos y responsables de la obra.

Las nuevas rotondas contribuirán a un tráfico más fluido y a una mayor seguridad vial de la zona. La principal y de mayor tamaño se ubica en el cruce con la avenida Marina Baixa, mientras que las otras dos, de menores dimensiones, se ubican en el entorno de la confluencia con la avenida de Villajoyosa.

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