El ecoparque de Benidorm roza las 9.500 entradas en 2025 y amplía sus incentivos a los usuarios

El ecoparque de Benidorm ha registrado casi 9.500 entradas en 2025, una cifra que pone de manifiesto la creciente concienciación ciudadana sobre el reciclaje y la correcta gestión de residuos. Desde agosto, la instalación está gestionada por el Consorci Mare.

El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, ha destacado el elevado número de usuarios que hacen uso habitual del ecoparque, subrayando la importancia de este recurso para avanzar hacia un modelo más sostenible. Según los datos facilitados, el 60% de las entradas corresponden a ciudadanos particulares, mientras que el 36% han sido realizadas por empresas y el 4% restante por otros organismos. El mayor volumen de afluencia se concentra entre las 9 y las 12 del mediodía, franja horaria en la que el ecoparque registra su máxima actividad.

González de Zárate ha recordado además que los usuarios del ecoparque de Benidorm podrán comenzar a beneficiarse de bonificaciones por el uso del servicio, una medida que busca incentivar aún más el reciclaje. Asimismo, ha avanzado que en la Marina Baixa se sigue trabajando para lograr la implantación de más ecoparques fijos en la comarca.