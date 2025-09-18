Los dos primeros alumnos del curso de Conductor de Autobús promovido por Finestrat empiezan a trabajar en octubre

Los dos son vecinos de Finestrat y tendrán trabajo garantizado durante los próximos 24 meses. Esto ha sido posible gracias a la colaboración pionera y público-privada entre el Ayuntamiento de Finestrat y AVANZA con un convenio que establecía una aportación económica de 7.200€ por parte del Ayuntamiento y de 11.400€ para la empresa. De este modo, la formación es totalmente gratuita para cada participante.

Escuchamos a Juan Fran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat

Al superar con éxito la formación y los exámenes cada alumno/a obtiene los permisos D y D1 de conducción de autobús y el título de capacitación para el transporte de viajeros por carretera (CAP). Seguidamente, firman un contrato indefinido de trabajo de 24 meses como conductor de autobuses de transporte público con la mercantil AVANZA.