Dos nuevas zonas de sombra en el colegio Bautista Lledó de Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado los trabajos para la creación de dos nuevas zonas de sombras en el colegio Bautista Lledó. En este caso las zonas de sombra serán artificiales a diferencia de las de otros colegios donde se incorporó nuevo arbolado. Las características del centro hacían más aconsejable la instalación de este tipo de toldos en lugar de la sombra natural.

Esta intervención ha sido visitada esta mañana por el concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, y la edil de Educación, Maite Moreno, junto con algunos responsables del centro educativo. González de Zárate ha precisado que la actuación es “un contrato menor de unos 50.000 euros” y estará terminada antes de finalizar el mes.

El titular de Parques y Jardines ha detallado que se trataba de “una reivindicación del Consejo Escolar ya que los niños tienen que soportar altas temperaturas al no existir sombras en el patio”. Por ello se ha optado por acometer esta obra que está financiada con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), Actuación 1-B ‘Refugio Climático y Plan de Sombras’ del plan ‘Benidorm Visión 360’.

Los trabajos ya han dado comienzo y supondrán “una mejora importante para el bienestar de los niños cuando estén al aire libre en épocas en las que las temperaturas suben mucho. Con estas dos nuevas zonas estarán más cómodos en el patio”. González de Zárate, además, ha justificado esta inversión en que “nos basamos en las indicaciones de los planes estratégicos”. En este caso el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), que señala las principales zonas de calor de la ciudad, que se encuentran en la zona centro y la Colonia Madrid. “Ya hemos intervenido antes en esas zonas y en otros colegios y ahora lo hacemos en este” ha dicho el concejal, que ha reiterado que el principal objetivo es “dotar de infraestructuras para mitigar los efectos del calor”.